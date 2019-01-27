به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تابلوی مشهور ونسان ونگوک که گلهای آفتابگردان را در گلدان تصویر میکند و در پس زمینه زرد خود میدرخشد، نمیتواند موزه آمستردام را ترک کند.
یافتههای کلیدی کارشناسان در بررسیای که ۶ هفته به طول انجامید نشان داد که این نقاشی که سال ۱۸۸۹ در جنوب فرانسه کشیده شده، بیش از اندازه حساس است.
مدیر موزه ونگوک گفته است: لایههای رنگی و خود رنگ پایدار هستند اما ارتعاشات و تغییرات رطوبتی و درجه حرارت هوا میتواند روی آنها اثر بگذارد.
اکسل راجر افزود: به همین دلیل خیلی مهم است که این نقاشی حداقل جابهجایی را داشته باشد و در یک محیط پایدار در معرض دید علاقهمندان باشد.
کارشناسان در این بررسی اطلاعات جدیدی درباره جزییات این نقاشی و عناصر اولیه که ون گوک در تهیه آن به کار برده از جمله جنس دقیق بومی که نقاشی روی آن کشیده شده است، به دست آوردهاند.
گفته شده این نقاشی که ژانویه ۱۸۸۹ توسط استاد هلندی کشیده شده بر مبنای «گلهای آفتابگردان» که تابستان ۱۸۸۸ کشیده شده و اکنون در گالری ملی لندن نگهداری میشود، کشیده شده است. ونسان ونگوک چندین تابلو از آفتابگردانها در مجموعه آثارش دارد.
«گلهای آفتابگردان» از ۲۲ فوریه دوباره در موزه ونگوک در آمستردام در معرض دید عموم قرار میگیرد.
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