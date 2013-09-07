به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی ون گوک در سال 1888، 6 تابلو از گل‌های آفتابگردان کشید، اما این تابلو که عکس آن پیدا شده و یکی از تابلوهای آن مجموعه است، در سال 1945 در ژاپن از بین رفت.

حالا یک عکس از آن تابلو در آرشیو موزه ژاپن پیدا شده و نشان می دهد که نقاش مشهور دلش می خواست این نقاشی در قابی نارنجی جای بگیرد.

مارتین بیلی که متخصص آثار ون گوک است می گوید ون گوک این چارچوب نارنجی را به عنوان یکی از اجزای ضروری کار هنری اش می دید.

در این تابلو یک گلدان با پنج گل آفتابگردان دیده می شود و پس زمینه آن به رنگ آبی تیره است.

تابلو "گل‌های آفتابگردان" که به یک مجموعه‌دار ژاپنی فروخته و در سال 1920 راهی این کشور شد، بر اثر بمباران اوزاکا توسط آمریکا در جنگ جهانی دوم و آتش سوزی پس از آن نابود شد.

مارتین بیلی می گوید من به نامه های ون گوک مراجعه کردم و دیدم او توضیح داده که وقتی این تابلو را کشید چطور به این نتیجه رسید که باید یک کادر نارنجی هم در اطراف آن وجود داشته باشد. وی می افزاید ون گوک رنگ های مکمل مثل نارنجی و آبی را دوست داشت.

وی می افزاید افزود: یک کادر نارنجی در آن دوره یک ایده انقلابی محسوب می شود و نقاشان نقاشی هایشان را معمولا در چارچوب طلایی قرار می دادند و نقاشان مدرن از چارچوب سفید استفاده می کردند.

یکی از تابلوهای "گل های آفتابگردان" ون گوک در سال 1987 به قیمت 25 میلیون پوند به فروش رسید و رکورد گران قیمت‌ترین تابلوی سال در آن تاریخ را شکست.