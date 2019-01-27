اقتصاد آمریکا ۶ میلیارد دلار به علت تعطیلی دولت ضرر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، موسسه اعتبارسنجی اس‌اندپی آمریکا خبر داد که اقتصاد این کشور از تعطیلی دولت، ۶ میلیارد دلار آسیب دیده است که علت آن از دست رفتن بهره‌وری با خانه‌نشین کردن کارمندان دولت و از بین رفتن فعالیت‌های اقتصادی مرتبط شرکت‌های غیردولتی می‌باشد.

ترامپ جمعه شب توافق کرد، که موقتا به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا، خاتمه دهد. تعطیلی دولت آمریکا درحالی پس از ۳۵ روز به پایان می‌رسد که ترامپ نتوانست در توافق دولت و مجلس، بودجه ۵.۷ میلیارد دلاری مورد نظر خود را به دست بیاورد.