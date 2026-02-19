به گزارش خبرگزاری مهر، دوره تخصصی پیشرفته جستجو و نجات در برف و بهمن از ۲۸ تا ۳۰ بهمن‌ماه به میزبانی جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در سی‌سخت، مرکز شهرستان دنا، برگزار شد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این دوره گفت: این دوره با حضور ۱۹ نجاتگر از ۱۰ استان کشور برگزار شد.

سید عادل رهبریان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۹ عملیات امداد در کوهستان‌های استان انجام شده که این آمار نشان‌دهنده ضرورت آمادگی تخصصی تیم‌های امدادی است.

وی با اشاره به دشواری عملیات در برف و بهمن بیان کرد: سرمای شدید، خطر ریزش بهمن، کاهش دید و سختی انتقال مصدوم، عملیات زمستانی را به یکی از پیچیده‌ترین مأموریت‌های امدادی تبدیل کرده است.

رهبریان تأکید کرد: انجام موفق این مأموریت‌ها نیازمند آموزش‌های حرفه‌ای و تمرین‌های میدانی مستمر است.

وی درباره اهمیت میزبانی استان نیز گفت: برگزاری این دوره علاوه بر ارتقای توان عملیاتی نجاتگران استان، زمینه تبادل تجربه در سطح ملی را فراهم کرد.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: معرفی ظرفیت‌های کوهستانی استان در حوزه آموزش‌های تخصصی امداد از دیگر دستاوردهای این میزبانی بود.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به شرایط سخت و پیش‌بینی‌ناپذیر کوهستان در زمستان، برگزاری چنین دوره‌هایی از الزامات آموزشی تیم‌های امداد و نجات کوهستان است و نقش مهمی در افزایش ایمنی امدادگران و حادثه‌دیدگان دارد.