۹ طرح اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آیین سراسری افتتاح طرح‌های اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج، ۹ پروژه در استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور سردار «سلیمانی» رئیس سازمان بسیج مستضعفین و حجت‌الاسلام والمسلمین «رضایی» مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در این سازمان به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری رسید.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: همه‌ساله به مناسبت ۲۹ بهمن، طرح‌هایی در قالب اقتصاد مردمی توسط بنیاد تعاون بسیج افتتاح می‌شود و امسال نیز سومین آیین بهره‌برداری در سطح کشور و استان برگزار شد.

سردار مثنوی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد جزو ۹ استان برتر کشور در اجرای این طرح‌ها قرار گرفت، گفت: از مجموع پروژه‌های افتتاح‌شده، یک طرح در سطح ملی و مابقی در سطح منطقه‌ای و استانی اجرا شده است.

وی میزان سرمایه‌گذاری این طرح‌ها را ۱۳ میلیارد تومان از محل حمایت بنیاد تعاون بسیج و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از محل مشارکت‌های مردمی اعلام کرد.

به گفته فرمانده سپاه فتح استان این پروژه‌ها در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی اجرا شده و با بهره‌برداری از آنها برای یک‌هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال پایدار ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های سال آینده افزود: با همگرایی سپاه، بسیج و مجموعه دولت به‌ویژه در حوزه نظام بانکی، طرح‌های اقتصادی بیشتری در استان اجرایی خواهد شد.

سردار مثنوی برخورداری از دو اقلیم سردسیری و گرمسیری، ۱۰ درصد روان‌آب‌های کشور، نزدیکی به بنادر جنوبی، همجواری با شش استان مهم و وجود سه دهکده فعال اقتصاد مقاومتی را از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان برشمرد.

وی در عین حال تکمیل نبودن زیرساخت‌های زنجیره ارزش، بروکراسی اداری و نبود حمل‌ونقل ریلی و هوایی را از جمله چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی استان عنوان کرد.

در پایان این مراسم از تلاش‌های فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در اجرای طرح‌های اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.