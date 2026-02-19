مهدی آریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح فرهنگی و قرآنی «زندگی با آیهها» حرکتی ارزشمند برای پیوند دادن آموزههای قرآن کریم با سبک زندگی فردی و اجتماعی مردم است.
وی با تأکید بر اینکه قرآن کریم جامعترین منبع هدایت انسان در تمامی ابعاد زندگی است، افزود: این طرح تلاش دارد آیات الهی را از سطح تلاوت و مناسبتها فراتر برده و به عنوان راهنمای عملی در زندگی روزمره معرفی کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسانشمالی ادامه داد: در طول ماه رمضان، هر روز سؤالاتی بر اساس آیات منتخب و مفاهیم مطرحشده در این طرح از طریق رسانهها و شبکههای فرهنگی منتشر میشود و پاسخها و اسامی برندگان نیز روز بعد اعلام خواهد شد.
وی تصریح کرد: این روند زمینهساز مشارکت گسترده مردم بهویژه نوجوانان و جوانان در فعالیتهای قرآنی شده و شور و نشاط معنوی در جامعه را افزایش میدهد.
آریان با تأکید بر نقش هنر، رسانه و فضای مجازی در ترویج مفاهیم قرآنی بیان کرد: «زندگی با آیهها» فرصت مناسبی برای همافزایی دستگاههای فرهنگی، قرآنی و رسانهای است تا مفاهیم الهی به صورت ملموس در رفتار و تصمیمهای روزمره مردم نمود پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر آموزههای قرآن به درستی در زندگی مردم جاری شود، شاهد تقویت هویت دینی، کاهش آسیبهای اجتماعی و شکلگیری جامعهای پویا و امیدوار خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسانشمالی در پایان تأکید کرد: طرح «زندگی با آیهها» گامی مؤثر در مسیر تحقق جامعهای قرآنی و تمدنساز است.
