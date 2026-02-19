  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۴۰

تصویب طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در سمنان با سرمایه‌گذاری چین

سمنان- استاندار سمنان از تصویب اجرای طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی با همکاری طرف‌های چینی در استان خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های جدید صرفاً با ارزیابی تخصصی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به اختیارات تفویض‌شده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، تصمیمات لازم برای پیشبرد طرح‌ها در سطح استان اتخاذ شده و ضروری است دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی کامل، زمینه تسریع در اجرای پروژه‌ها را فراهم کنند.

وی از تصویب اجرای طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در استان خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری استان و از محل خط اعتباری طرف های چینی اجرا خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند همکاری لازم را برای تسهیل اجرای آن داشته باشند.

کولیوند با اشاره به سقف ظرفیت اتصال به شبکه برق استان تصریح کرد: تاکنون حدود سه هزار و 800 مگاوات قرارداد در استان منعقد شده و سیاست ما این است که فعلاً از این سقف عبور نکنیم، مگر در موارد خاص و با تصمیم‌گیری‌های ویژه در سطح ملی. بر این اساس، سرمایه‌گذاری‌ های جدید تنها پس از ارزیابی دقیق و در چارچوب جایگزینی طرح‌های غیرفعال یا فاقد اهلیت انجام خواهد شد.

وی بر تشکیل یک کمیته ارزیابی محدود و تخصصی برای بررسی متقاضیان سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: اولویت با سرمایه‌گذارانی است که اهلیت فنی و مالی دارند، مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند و بدون اتکا به تسهیلات، آماده اجرای پروژه هستند.

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت شهرک‌های صنعتی برای توسعه انرژی خورشیدی گفت: در برخی از این اراضی، به‌دلیل شرایط فنی و هزینه‌های بالا، امکان توسعه صنعتی فراهم نیست و استفاده از آن‌ها برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند بهترین و ماندگارترین گزینه باشد.

کولیوند همچنین به توافقات انجام‌شده با کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: در این چارچوب، اجرای حداقل ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت کمیته امداد در دستور کار قرار دارد که می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی مددجویان و ایجاد درآمد پایدار ایفا کند.

کد خبر 6753488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها