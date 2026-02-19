به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح پنجشنبه در جلسه کارگروه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به اختیارات تفویضشده در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بیان کرد: با توجه به بررسیهای انجامشده، تصمیمات لازم برای پیشبرد طرحها در سطح استان اتخاذ شده و ضروری است دستگاههای اجرایی با هماهنگی کامل، زمینه تسریع در اجرای پروژهها را فراهم کنند.
وی از تصویب اجرای طرح نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در استان خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری استان و از محل خط اعتباری طرف های چینی اجرا خواهد شد و دستگاههای اجرایی موظف هستند همکاری لازم را برای تسهیل اجرای آن داشته باشند.
کولیوند با اشاره به سقف ظرفیت اتصال به شبکه برق استان تصریح کرد: تاکنون حدود سه هزار و 800 مگاوات قرارداد در استان منعقد شده و سیاست ما این است که فعلاً از این سقف عبور نکنیم، مگر در موارد خاص و با تصمیمگیریهای ویژه در سطح ملی. بر این اساس، سرمایهگذاری های جدید تنها پس از ارزیابی دقیق و در چارچوب جایگزینی طرحهای غیرفعال یا فاقد اهلیت انجام خواهد شد.
وی بر تشکیل یک کمیته ارزیابی محدود و تخصصی برای بررسی متقاضیان سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: اولویت با سرمایهگذارانی است که اهلیت فنی و مالی دارند، مجوزهای لازم را اخذ کردهاند و بدون اتکا به تسهیلات، آماده اجرای پروژه هستند.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت شهرکهای صنعتی برای توسعه انرژی خورشیدی گفت: در برخی از این اراضی، بهدلیل شرایط فنی و هزینههای بالا، امکان توسعه صنعتی فراهم نیست و استفاده از آنها برای احداث نیروگاههای خورشیدی میتواند بهترین و ماندگارترین گزینه باشد.
کولیوند همچنین به توافقات انجامشده با کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: در این چارچوب، اجرای حداقل ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با مشارکت کمیته امداد در دستور کار قرار دارد که میتواند نقش مؤثری در توانمندسازی مددجویان و ایجاد درآمد پایدار ایفا کند.
نظر شما