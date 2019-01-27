جشن پایان صدور کارت ملی هوشمند در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر صامعی ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل ثبتاحوال هرمزگان بیان داشت: هزار و ۱۰۰ واحد اجرایی مصوب در سازمان وجود دارد که در تمامی شهرستانها و بخشها حضور داریم و آنجا که خانههای بهداشت و دهیاران و شوراها وجود نداشته باشند ۳۰ هزار ثبت یار در خدمت مردم فعالیت میکنند.
مشاور عالی رئیس سازمان ثبتاحوال تصریح کرد: در این مدت اقداماتی چون ثبت سرود، ثبت لوگو رسمی، حذف آدرس و حذف کپی را داشتهایم و بالغبر ۴۵ میلیون کارت هوشمند صادرشده است، در سال ۹۸ جشن پایان صدور کارت ملی هوشمند را برگزار خواهیم کرد، ۲۰۰ هزار نقطه در کشور ارتباط دارند و در هر ثانیه ۳۰ هزار استعلام به پایگاه میرسد و دیگر جداشدنی از کشور نیستیم.
صامعی عنوان کرد: در هر ارگانی و نهادی هر نوع اطلاعاتی را لازم داشته باشند به ثبتاحوال مربوط میشود و اهمیت کار را میتوان از اینجا فهمید، استان هرمزگان با همه محدودیتها و محرومیتهایی که داشته اقدامات خوبی را نیز داشته است که از آقای افشاری نژاد بابت زحماتش تشکر میکنم.
وی بیان کرد: اعتلای توانمندیهای داخل در مجموعه ثبتاحوال بسیار زیاد است، در چهار سال گذشته هیچ مدیری از بیرون وارد سازمان نشده است، این یعنی ما میخواهیم روی پای خود بایستیم، کارشناسی که ۵ سال است کار میکند باید برنامهریزی کند که ۵ سال دیگر مدیرکل و ۱۰ سال دیگر مدیرکل شود.
مشاور عالی رئیس سازمان ثبتاحوال خاطرنشان کرد: افشاری نژاد تقاضای بازنشستگی کرده که نمیدانم با آن موافقت شود یا نه، آقای صادقی نیز از مدیران توانمند بوده است، برای ایشان هم آرزوی موفقیت میکنم ایشان فردی با انگیزه است و هیچ مدیر بیانگیزهای نمیتواند نیروی با انگیزه تربیت کند.
صامعی افزود: از آقای صادقی انتظار داریم سیاستهای استاندار را اجرا کرده و با مدیران دیگر استان تعامل خوبی را داشته باشد.
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