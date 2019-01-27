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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

«ایران در جنگ» بررسی می‌شود

«ایران در جنگ» بررسی می‌شود

کتاب «ایران در جنگ» فردا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی کتاب «ایران در جنگ؛ از چالداران تا جنگ تحمیلی» نوشته «کاوه فرخ» دوشنبه، هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ توسط «گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» و با همکاری «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

«کاوه فرخ» مدرس تاریخ دانشگاه بریتیش کلمبیا، مشاور و متخصص دانشکده مشاوره کالج لانگارا و نویسنده آثار تاریخی در مورد ایران است.

در این نشست، «شهربانو صارمی» مترجم کتاب، «حسین علایی» عضو هیات علمی دانشگاه تهران، «مجید توسلی رکن‌آبادی» عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران و «عباس خلج» عضو هیات‌علمی بازنشسته دانشگاه امام حسین (ع) به بررسی کتاب می‌پردازند.

نشست بررسی کتاب «ایران در جنگ؛ از چالداران تا جنگ تحمیلی» در «سالن اندیشه» پژوهشگاه علوم انسانی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه‌وند(۶۴ غربی)، برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4525052
شیما دنیادار رستمی

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