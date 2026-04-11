جنگ و پسا جنگ تحمیلی سوم، اسلام و ایران در آیینه فلسفه و فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، هم اندیشی علمی با موضوع «جنگ و پسا جنگ تحمیلی سوّم، اسلام و ایران» توسط گروه‌فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

سه نشست علمی با عناوین گزارش و تحلیل فلسفی فرهنگی توقف جنگ تحمیلی سوّم، جنگ تمدنی و هویت دینی و پیوستگی اسلام و ایران در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی به ترتیب از سوی حجت الاسلام مسعود اسماعیلی، مهدی جمشیدی و محسن ردادی از اعای پژوهشگاه ارائه خواهد شد. دبیر علمی را نیز سید حسین فخر زارع برعهده دارد.

هم اندیشی علمی با موضوع «جنگ و پسا جنگ تحمیلی سوّم، اسلام و ایران» روز یکشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰ به صورت حضوری و مجازی خواهد شد. علاقه مندان می توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/iict/farhang این نشست را دنبال کنند.