معرفی بهترین دانشکده های MBA دنیا/ رتبه بهترین ها در ۵ منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی جهانی دانشکده های MBA در سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی کیواس QS منتشر شد.

در این رتبه بندیی حدود ۲۵۰ مدرسه کسب و کار بررسی شده اند و فهرست جامعی از بهترین مکان ها برای تحصیل در MBA فراهم شده است.

در این رتبه بندی شاخص های اشتغال، کارآفرینی و نتایج فارغ التحصیلان، بازگشت سرمایه، رهبری فکری، تنوع کلاس و دانشکده مدنظر قرار گرفته اند به طوری که ۴۰ درصد امتیاز به میزان اشتغال دانش آموختگان، ۱۵ درصد به کارآفرینی و نتایج فعالیت فارغ التحصیلان، ۲۰ درصد به بازگشت سرمایه، ۱۵ درصد به رهبری فکری و ۱۰ درصد به تنوع کلاس و دانشکده اختصاص دارد.

امسال نتایج بر اساس منطقه جهانی نیز قابل مشاهده است.