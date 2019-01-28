۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

رتبه بندی کیواس اعلام کرد؛

معرفی بهترین دانشکده های MBA دنیا/ رتبه بهترین ها در ۵ منطقه

نظام بین المللی رتبه بندی کیواس (QS) بهترین دانشکده های MBA دنیا را در سال ۲۰۱۹ در پنج منطقه جهان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی جهانی دانشکده های  MBA در سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی کیواس QS منتشر شد.

در این رتبه بندیی حدود ۲۵۰ مدرسه کسب و کار بررسی شده اند و فهرست جامعی از بهترین مکان ها برای تحصیل در MBA فراهم شده است.

در این رتبه بندی شاخص های اشتغال، کارآفرینی و نتایج فارغ التحصیلان، بازگشت سرمایه، رهبری فکری، تنوع کلاس و دانشکده مدنظر قرار گرفته اند به طوری که ۴۰ درصد امتیاز به میزان اشتغال دانش آموختگان، ۱۵ درصد به کارآفرینی و نتایج فعالیت فارغ التحصیلان، ۲۰ درصد به بازگشت سرمایه، ۱۵ درصد به رهبری فکری و ۱۰ درصد به تنوع کلاس و دانشکده اختصاص دارد.

امسال نتایج بر اساس منطقه جهانی نیز قابل مشاهده است. 

رتبه جهانی نام مرکز کشور
۱ دانشکده بازرگانی دانشگاه استانفورد ایالت متحده آمریکا
۲ دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد ایالت متحده آمریکا
۳ دانشکده وارتون دانشگاه پنسیوانیا ایالت متحده آمریکا
۴ مدرسه بازرگانی لندن انگلستان
۵ دانشکده مدیریت اسلوئن انستیتو فناوری ماساچوست ایالت متحده آمریکا
دانشکده های برتر در آمریکا نام مرکز
۱ دانشکده بازرگانی دانشگاه استانفورد -
۲ دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد -
۳ دانشکده وارتون دانشگاه پنسیوانیا -
دانشکده های برتر در کانادا نام مرکز
۱ دانشکده مدیریت روتمن دانشگاه تورنتو -
دانشگاه مک گیل -
مدرسه بازرگانی دانشگاه Ivey -
دانشکده های برتر در اروپا نام مرکز کشور
۱ مدرسه بازرگانی لندن انگلستان
۲ مدرسه بازرگانی بین المللی INSEAD مشترک فرانسه و سنگاپور
۳

مدرسه MBA دانشگاه «هس» پاریس

 فرانسه
دانشکده های برتر در آسیا نام مرکز کشور
۱ مدرسه بازرگانی بین المللی INSEAD مشترک فرانسه و سنگاپور
۲ مدرسه بازرگانی بین المللی چین (CEIBS) چین
۳ دانشگاه هنگ کنگ هنگ کنگ
دانشکده های برتر در اقیانوسیه نام مرکز کشور
۱ مدرسه بازرگانی دانشگاه ملبورن استرالیا
۲ دانشکده مدیریت دانشگاه بازرگانی سیدنی استرالیا
۳ مدرسه بازرگانی دانشگاه موناش استرالیا
دانشکده های برتر در آمریکای لاتین نام مرکز کشور
۱ مدرسه بازرگانی EGADE مکزیک
۲ مدرسه بازرگانی INCAE کاستاریکا
۳ موسسه مدیریت ارشد بازرگانی پان آمریکا (IPADE) مکزیک
