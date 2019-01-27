استخدام دانشجو معلمان به شیوه رسمی آزمایشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزشوپرورش در آخرین گفتوگوی خود در ارتباط با وضعیت دانشجو معلمان در زمینه استخدامی که با خبرنگار شبکه خبر انجام شد، اظهار کرد: در سال جاری برای همکاران جدید بر اثر برداشت حقوقی سازمان امور استخدامی که البته از قبل هم اعلام کرده بودند، احکام استخدام به صورت پیمانی صادر شد.
وی افزود: اختلاف برداشتی بین بخشهای حقوقی وجود دارد که در حال حل شدن است و مشکل استخدام پیمانی دانشجومعلمان ورودی ۹۷ نیز حل خواهد شد و امیدوارم ظرف چند روز آینده با اصلاح احکام، حکم استخدام آنها بهصورت رسمی آزمایشی صادر شود.
بطحایی با اشاره به اینکه امروز جلسهای را با رئیس سازمان امور استخدامی داشتم و بقیه جلسه به بعدازظهر موکول شد، تصریح کرد: تا چند روز آینده مشکل حل میشود و همانطور که در دفترچه کنکور ۹۷ اعلام شده بود، استخدام دانشجومعلمان به شیوه رسمی آزمایشی است.
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