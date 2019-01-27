  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۷

وزیر آموزش و پرورش:

استخدام دانشجو معلمان به شیوه رسمی آزمایشی است

استخدام دانشجو معلمان به شیوه رسمی آزمایشی است

وزیر آموزش و پرورش از برگزاری جلسات با رئیس سازمان امور استخدامی طی امروز خبر داد و گفت: همانطور که در دفترچه کنکور ۹۷ اعلام شده بود، استخدام دانشجومعلمان به شیوه رسمی آزمایشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش‌وپرورش در آخرین گفت‌وگوی خود در ارتباط با وضعیت دانشجو معلمان در زمینه استخدامی که با خبرنگار شبکه خبر انجام شد، اظهار کرد:‌ در سال جاری برای همکاران جدید بر اثر برداشت حقوقی سازمان امور استخدامی که البته از قبل هم اعلام کرده بودند، احکام استخدام به صورت پیمانی صادر شد.

وی افزود: اختلاف برداشتی بین بخش‌های حقوقی وجود دارد که در حال حل شدن است و مشکل استخدام پیمانی دانشجومعلمان ورودی ۹۷ نیز حل خواهد شد و امیدوارم ظرف چند روز آینده با اصلاح احکام، حکم استخدام آنها به‌صورت رسمی آزمایشی صادر شود.

بطحایی با اشاره به اینکه امروز جلسه‌ای را با رئیس سازمان امور استخدامی داشتم و بقیه جلسه به بعدازظهر موکول شد، تصریح کرد: تا چند روز آینده  مشکل حل می‌شود و همانطور که در دفترچه کنکور ۹۷ اعلام شده بود، استخدام دانشجومعلمان به شیوه رسمی آزمایشی است.

کد مطلب 4525186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها