رانندگان سرویس های مدارس با حساسیت ویژه انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری‌نسب صبح دوشنبه در جلسه گردهمایی کارشناسان انجمن اولیا و مربیان و مدیران مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده پیوند استان کرمان بیان داشت: از آنجایی که خانه و مدرسه دو نهاد مکمل در تربیت فرزندان هستند از این منظر خانه، مدرسه اول و مدرسه، خانه دوم فرزندان است لذا خانه و مدرسه باید همسو مشابه و مکمل هم باشد و یکی از این دو دیگری را خنثی نکند.

وی افزود: اما در حد فاصل خانه و مدرسه واسطه‌ای است که نباید از آن غافل شد واسطه که سلامت جسم و روان دانش آموز در گرو به عملکرد آن است و اگر به درستی انجام شود به نهاد خانه و مدرسه کمک می کند در غیر این صورت صدمات جبران ناپذیری به فرزندانمان وارد خواهد آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: سرویس مدرسه تنها خودروی حمل و نقل نیست بلکه کلاس درس سیاری است که شاگردان آن بسیاری مسائل را از معلم این کلاس که همان راننده است می آموزند پس باید به آن توجه ویژه کرد.

وی به اهم اقدامات انجام شده در حوزه انجمن اولیا و مربیان استان کرمان اشاره کرد و ابراز داشت: اهم اقداماتی که توسط این انجمن انجام گرفته به صورت اجمالی بیان خواهد شد گرچه بر این باوریم که آنچه انجام شده تمام بایدها نیست.

اسکندری‌نسب گفت: برگزاری ۱۹۲ جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان، ۹۴ جلسه کارگروه ماده ۱۸ ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس و هشت جلسه کمیته مشاوره خانواده و کمیته برنامه ریزی آموزشی استان کرمان از جمله برنامه های انجمن اولیا و مربیان بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ابراز داشت: برگزاری ۲۹ هزار و ۱۴۲ جلسه آموزش خانواده در شهرستانها و مناطق استان با حضور بیش از یک میلیون و ۲۲۷ هزار نفر از والدین دانش آموزان، تشکیل چهار هزار و ۶۰۰ انجمن اولیا و مربیان در سراسر استان با عضویت ۴۵ هزار و ۸۰۰ نفر از والدین علاقه‌مند، توسعه کمی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده از ۱۷ مرکز به ۲۱ مرکز، کمک به تجهیز و تقویت مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده از محل اعتبارات استانی به میزان ۲۵۰ میلیون ریال از اقدامات دیگر انجمن اولیا و مربیان در سطح استان بوده است.

اسکندری‌نسب یادآور شد: تجهیز کلی مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده به دستگاهpos جهت پرداخت آسان هزینه مراجعان نیز اقدام دیگر این انجمن است.

وی افزود: حاصل فعالیت های انجام شده در حوزه انجمن اولیا و مربیان در سطح استان منجر به کسب رتبه ممتاز در اعلام نتایج از سویی اداره کل انجمن اولیا و مربیان وزارت کشور شده است.