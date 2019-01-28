به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا یوسفی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در دانشگاه مفید برگزار شد، اظهار داشت: به پاس بزرگداشت مقام علمی مرحوم حجت الاسلام نظرپور همایش «نظام مالی اسلامی» در قم برگزار میشود.
وی گفت: در فرخوانی که انجام گرفت ۲۹ مقاله از شخصیتهای مختلف علمی به دست ما رسید و ۲۲ مقاله از مجموعه مقالات منتشر و ۹ مقاله در همایش ارئه میشود.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید تصریح کرد: این همایش روز یکشنبه ۱۴ بهمنماه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه در دانشگاه مفید برگزار و به مباحث بازارهای مالی و مسائل پولی و بانکی خواهیم پرداخت.
وی بیان کرد: در این همایش ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی، حجت الاسلام سید عباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی سخنرانی خواهند کرد.
حجتالاسلام یوسفی گفت: مراکز مختلفی چون بانک مرکزی، بورس، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه قم، انجمن اقتصاد ایران و انجمن اقتصاد حوزه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین سازمان سمت در برپایی این همایش همکاری دارند.
وی در خصوص شخصیت مرحوم نظرپور تصریح کرد: این شخصیت علمی متولد ۱۳۴۲ بود و در هفتم بهمنماه سال گذشته در سانحه تصادف در مسیر نجف و در حالی که قصد حضور در همایشی را داشت به لقاءالله پیوست.
دبیر همایش نظام مالی اسلامی با بیان اینکه استاد نظرپور از شخصیتهای برجسته علمی بود و ۸ کتاب و بیش از ۸۶ مقاله از خود برجای گذاشت، گفت: اهمیت کار وی این بود که با نگاه اسلامی به مسائل مالی و پولی کشور میپرداخت.
حجتالاسلام یوسفی افزود: برخی از ابزارهای بانکی و پولی که در کشور داریم مرهون زحمات این شخصیت علمی است.
نظر شما