  1. استانها
  2. قم
۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

۱۴ بهمن‌ماه؛

همایش«نظام مالی اسلامی» در قم برگزار می‌شود

همایش«نظام مالی اسلامی» در قم برگزار می‌شود

قم - دبیر همایش «نظام مالی اسلامی» گفت: این همایش به مناسبت بزرگداشت مقام علمی حجت الاسلام محمد نقی نظرپور ۱۴ بهمن‌ماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی ظهر دوشنبه در نشست خبری که در دانشگاه مفید برگزار شد، اظهار داشت: به پاس بزرگداشت مقام علمی مرحوم حجت الاسلام نظرپور همایش «نظام مالی اسلامی» در قم برگزار می‌شود.

وی گفت: در فرخوانی که انجام گرفت ۲۹ مقاله از شخصیت‌های مختلف علمی به دست ما رسید و ۲۲ مقاله از مجموعه مقالات منتشر و ۹ مقاله در همایش ارئه می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید تصریح کرد: این همایش روز یکشنبه ۱۴ بهمن‌ماه از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه در دانشگاه مفید برگزار و به مباحث بازارهای مالی و مسائل پولی و بانکی خواهیم پرداخت.

وی بیان کرد: در این همایش ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی، حجت الاسلام سید عباس موسویان عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی و دکتر اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی سخنرانی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام یوسفی گفت: مراکز مختلفی چون بانک مرکزی، بورس، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دانشگاه قم، انجمن اقتصاد ایران و انجمن اقتصاد حوزه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین سازمان سمت در برپایی این همایش همکاری دارند.

وی در خصوص شخصیت مرحوم نظرپور تصریح کرد: این شخصیت علمی متولد ۱۳۴۲ بود و در هفتم بهمن‌ماه سال گذشته در سانحه تصادف در مسیر نجف و در حالی که قصد حضور در همایشی را داشت به لقاءالله پیوست.

دبیر همایش نظام مالی اسلامی با بیان اینکه استاد نظرپور از شخصیت‌های برجسته علمی بود و ۸ کتاب و بیش از ۸۶ مقاله از خود برجای گذاشت، گفت: اهمیت کار وی این بود که با نگاه اسلامی به مسائل مالی و پولی کشور می‌پرداخت.

حجت‌الاسلام یوسفی افزود: برخی از ابزارهای بانکی و پولی که در کشور داریم مرهون زحمات این شخصیت علمی است.

کد مطلب 4526255

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها