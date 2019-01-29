تعیین رئیس جدید هیأت ناظران سازمان ملل در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع آگاه اعلام کردند که «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل «مایکل لولیسگارد» ژنرال بازنشسته دانمارکی را به جای «پاتریک کامائرت» به عنوان رئیس هیأت ناظران سازمان ملل در یمن تعیین کرد.

این در حالیست که تنها یک ماه از تعیین کامائرت به این منصب می گذرد.

منابع آگاه اعلام کردند که روابط کامائرت با طرفهای درگیر در یمن و هم چنین مارتین گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل متشنج شده بود.

این منابع تاکید کردند که نام این ژنرال دانمارکی به اعضای شورای امنیت ارائه شده تا در خصوص آن تصمیم بگیرند.