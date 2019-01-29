افزایش ۲۵ درصدی سفرهای بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست خبری امروز با اشاره به طرح در خانه نمانیم و نشاط اجتماعی افزود: با توجه به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سفرهای بازنشستگی کشوری ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در سال جاری علاوه بر ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته ای که به سفر می روند سهمیه ۵۰ هزار نفر را نیز صادر کرده ایم.

تقی زاده تاکید کرد: در گذشته بازنشستگان کشوری از ۵۰ درصد هتل های ایرانگردی و جهانگردی و ۲۰ درصد تخفیف غذا بهره مند بودند که علاوه بر اینها امسال سهمیه ۲۵ درصد افزایش سفرها را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه تا امروز یک میلیون نفر سفر انجام داده اند گفت: ۲۰۰ میلیون تومان برای سفرهای بازنشستگان کشوری هزینه شده است.

وی در خصوص وام ضروری نیز تصریح کرد: تا پایان سال ۲۰۰ هزار نفر وام ضروری ۵ میلیون تومانی دریافت خواهند کرد که تا امروز ۱۳۵ هزار نفر این وام را گرفته اند و طی دو ماه باقی مانده تعداد افراد دریافت کننده به ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: از اول بهمن ماه ثبت نام وام های ضروری را برای سال آینده آغاز کرده ایم که تا آخر اسفند ادامه دارد و در سال آینده ۲۰۰ هزار نفر وام ۵ میلیون تومانی را دریافت می کنند و اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده دو هزار میلیارد تومان با کارمزد ۴ درصد است.

تقی زاده با اشاره به اینکه تا پایان بهمن ماه بازنشستگان کشوری حقوق و عیدی خود را دریافت می کنند، گفت: تعداد خانه های امید را به ۵۰ خانه رساندیم و ۵۰ خانه امید که در حال تکمیل و احداث است که امیدواریم در سال ۹۸ خبرهای خوشی داشته باشیم.

وی همچنین در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان اظهار داشت: با توجه به عنایت ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳۰ درصد اعتبار مربوط به بیمه های تکمیلی افزایش یافت به طوری که از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه ۳۵ هزار بازنشسته تحت پوشش بیمه های خاص هستند، گفت: سعی می کنیم بیشترین پوشش را برای این افراد داشته باشیم و همچنین دو میلیون بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها از بیمه های تکمیلی برخوردار هستند.

وی از راه اندازی اولین دهکده سلامت خبر داد و گفت: تفاهم نامه راه اندازی این دهکده را امضا کرده ایم به طوری که یک مجموعه کامل در نظر گرفته شده که در این مجموعه سوئیت هایی برای سالمندان، کلینیک، مراکز تفریحی و ... ایجاد خواهد شد.

وی در مورد اشتغال فرزندان بازنشستگان نیز گفت: طی سه چهار ماه گذشته تعداد زیادی ثبت نام انجام شده و تا امروز ۳۶ نفر از فرزندان بازنشستگان به کار گرفته شدند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: اعتمادسازی و شفافیت، اولویت ما در صندوق بازنشستگی است و در این راستا پتروشیمی جم، شرکت های ABS، پتروشیمی امیرکبیر و ... افتتاح خواهند شد.

تقی زاده با اشاره به اینکه توجه ویژه ای به شرکت های بحران زده داشتیم، گفت: شرکت هایی مانند کفش ملی، شرکت آپادانا سرام، هواپیمایی آسمان و ... که در گذشته زیان ده بودند در حال حاضر به شرکت های پربازده و توانمند تبدیل شده اند.

تقی زاده در خصوص دستور وزیر رفاه برای شرکت های مشترک شستا گفت: در راستای این دستور اولین قدم این است که تمام شرکت های مشترک با شستا را تحریک کنیم تا حاکمیت شرکتی داشته باشیم و در حال حاضر ۹۰ درصد این کار انجام شده و مابقی نیز به زودی صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود: همچنین در مورد توانمندسازی مدیریت ها، برنامه هایی در دستور کار است که انجام خواهد شد.

وی در مورد خروج از بنگاه داری نیز اظهار داشت: سعی ما این است که در مورد زیرمجموعه های هلدینگ های بزرگ و قدر زیرمجموعه وزارت رفاه در بخش های تخصصی آنها رقابت و اقدامات خوبی انجام دهیم.

این مقام مسئول در سازمان بازنشستگی کشوری اظهار داشت: تاکنون ۹ شرکت از حالت زیان دهی خارج شده و در خصوص رفع زیان ده بودن مابقی شرکت ها نیز اقدام خواهد شد که البته زمان بر است.

تقی زاده گفت: هر هیئت مدیره ای را که منصوب می کنیم برنامه ها و تخصص هایش را می گیریم و در صورت تأیید اجازه کار به او خواهیم داد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری نیز تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده که امیدواریم در صحن مجلس، مصوبات خوبی در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان رقم بخورد.

وی با اشاره به اینکه برای سال آینده به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم گفت: در حالی که پیشنهاد دولت دو هزار میلیارد تومان بوده، امیدواریم پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه ۸ هزار میلیارد تومان دیگر برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری تحقق پیدا کند، به تصویب برسد.

تقی زاده با اشاره به اینکه تمام اختیارات خود را به کانون ها محول می کنیم، خاطرنشان کرد: در بخش های دیگر نیز سعی می کنیم قانون مدیریت کشوری را از طریق نمایندگان دنبال کنیم که در حال حاضر گروه های ۵ گانه ای تشکیل شده و در کمیسیون های مختلف این موضوع در جریان است و امیدواریم سال آینده بتوانیم مصوبات خوبی از مجلس بگیریم که در این صورت بسیاری از مشکلات بازنشستگان برطرف خواهد شد.