گرامیداشت سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی در حرم بانوی کرامت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم فردین موسوی، از همرزمان سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، در آییم رسای امیر در حرم مطهر بانوی کرامت با بیان خاطراتی از سالهای همکاری با این فرمانده شهید، به ویژگیهای اخلاقی، مدیریتی و انسانی وی پرداخت.
وی با اشاره به روحیه مردمداری، تواضع، اخلاقمداری و توجه شهید موسوی به کرامت نیروهای تحت امر، اظهار کرد: سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی همواره بر حفظ عزت و احترام کارکنان تأکید داشت و با رفتار پدرانه و امیدبخش، نقش مؤثری در ایجاد انگیزه و ارتقای روحیه نیروها ایفا میکرد.
موسوی همچنین با اشاره به اهتمام شهید موسوی در ارتقای دانشگاه علوم پزشکی ارتش، افزود: شهید موسوی توسعه آموزش، پژوهش و خدمات درمانی را از اولویتهای خود میدانست و برای تبدیل دانشگاه علوم پزشکی ارتش و مراکز درمانی وابسته به آن به مجموعههایی پیشرو، تلاشهای فراوانی انجام داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سادهزیستی، صداقت، مسئولیتپذیری، توجه به خانواده و پایبندی به ارزشهای اخلاقی را از برجستهترین ویژگیهای سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی برشمرد و تأکید کرد: منش و سیره این فرمانده شهید میتواند الگویی ارزشمند برای نسل جوان و خدمتگزاران نظام اسلامی باشد.
مراسم «رسای امیر» با حضور جمعی از فرماندهان ارتش، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد و با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی و دیگر شهدای اقتدار به پایان رسید.
قم- مراسم «رسای امیر» در گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی با حضور جمعی از فرماندهان ارتش، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم فردین موسوی، از همرزمان سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، در آییم رسای امیر در حرم مطهر بانوی کرامت با بیان خاطراتی از سالهای همکاری با این فرمانده شهید، به ویژگیهای اخلاقی، مدیریتی و انسانی وی پرداخت.
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