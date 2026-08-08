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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۲

گرامیداشت سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی در حرم بانوی کرامت برگزار شد

گرامیداشت سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی در حرم بانوی کرامت برگزار شد

قم- مراسم «رسای امیر» در گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی با حضور جمعی از فرماندهان ارتش، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ دوم فردین موسوی، از همرزمان سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، در آییم رسای امیر در حرم مطهر بانوی کرامت با بیان خاطراتی از سال‌های همکاری با این فرمانده شهید، به ویژگی‌های اخلاقی، مدیریتی و انسانی وی پرداخت.

وی با اشاره به روحیه مردم‌داری، تواضع، اخلاق‌مداری و توجه شهید موسوی به کرامت نیروهای تحت امر، اظهار کرد: سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی همواره بر حفظ عزت و احترام کارکنان تأکید داشت و با رفتار پدرانه و امیدبخش، نقش مؤثری در ایجاد انگیزه و ارتقای روحیه نیروها ایفا می‌کرد.
موسوی همچنین با اشاره به اهتمام شهید موسوی در ارتقای دانشگاه علوم پزشکی ارتش، افزود: شهید موسوی توسعه آموزش، پژوهش و خدمات درمانی را از اولویت‌های خود می‌دانست و برای تبدیل دانشگاه علوم پزشکی ارتش و مراکز درمانی وابسته به آن به مجموعه‌هایی پیشرو، تلاش‌های فراوانی انجام داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ساده‌زیستی، صداقت، مسئولیت‌پذیری، توجه به خانواده و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی را از برجسته‌ترین ویژگی‌های سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی برشمرد و تأکید کرد: منش و سیره این فرمانده شهید می‌تواند الگویی ارزشمند برای نسل جوان و خدمتگزاران نظام اسلامی باشد.

مراسم «رسای امیر» با حضور جمعی از فرماندهان ارتش، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد و با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی و دیگر شهدای اقتدار به پایان رسید.

کد مطلب 6910727

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      15 8
      پاسخ
      روحشان شاد و قرین رحمت الهی
    • سرباز وطن IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      16 4
      پاسخ
      روحت شاد سرباز ایرانی... سیدالشهدا نیروهای مسلح ایران...زنده باد ارتش مقتدر ایران
    • عبدالرسول IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      15 9
      پاسخ
      بزرگان این سرزمین هرگز ازیادها نمی‌روند.خداوند در پناه خودش قرارشان دهد ودربالاترین درجات بهشت.شهدا روح وعزت این کشورند.
    • ایرانی مقاوم IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      8 2
      پاسخ
      سلام خدا و اولیائ خدا بر شما سردار عزیز یاد و خاطره شما سردار عزیز را گرامی می داریم 🇮🇷🇮🇷✌✌زند باد ایران
    • حامد IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      10 4
      پاسخ
      درود و رحمت بر امیر سرافراز ارتش قهرمان و شجاع ایران
    • فاطمه IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      7 6
      پاسخ
      روح پاکش شاد ان شاءلله با حضرت رسول و شهدای کربلا الهی محشور باشه
    • سعید IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      8 1
      پاسخ
      درود و رحمت خدا بر امیر سرافراز ارتش اسلام،امیر موسوی عزیز انشاالله با شهدای کربلا و سید سالار کربلا محشور باشد
    • رضا IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      2 3
      پاسخ
      روحشان شاد لعنت برآمریکا واسراعیل

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