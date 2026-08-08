توافق اولیه باشگاه پرسپولیس با همتای مازندرانی برای خرید جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال ایری در آستانه انتقال به پرسپولیس قرار گرفته است؛ انتقالی که با اصرار مهدی تارتار، سرمربی سرخپوشان، دنبال شده و حالا پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پس از بررسی‌های مختلف حقوقی، مذاکرات برای جذب این بازیکن را وارد مرحله جدی‌تری کرده است.

ایری که فصل گذشته برای ملوان بندرانزلی بازی می‌کرد، در نقل‌وانتقالات تابستانی به نساجی مازندران پیوست، اما قرارداد او با این باشگاه هنوز به ثبت نرسیده و همین موضوع باعث شد باشگاه پرسپولیس امکان بررسی مسیر حقوقی این انتقال را در دستور کار قرار دهد. با توجه به شرایط قرارداد، موضوع فسخ توافقی میان بازیکن و نساجی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

مشاوران حقوقی باشگاه پرسپولیس پرونده قرارداد ایری را بررسی کرده و انتقال این بازیکن به جمع سرخپوشان را از نظر حقوقی امکان‌پذیر دانسته‌اند. به دنبال این بررسی، پیمان حدادی مذاکرات خود با طرف‌های مرتبط با این انتقال را ادامه داده و پرسپولیس به توافق با ایری نزدیک شده است.

البته جذب این مدافع برای پرسپولیس بدون هزینه نخواهد بود و باشگاه باید مبلغ قابل توجهی را برای رضایت نساجی پرداخت کند. با این حال، حدادی در تلاش است با مذاکره و دریافت تخفیفی هرچند جزئی، هزینه نهایی انتقال را کاهش دهد و این پرونده را به سود پرسپولیس نهایی کند.

جذب ایری از جمله خواسته‌های جدی مهدی تارتار در نقل‌وانتقالات است و سرمربی پرسپولیس تأکید ویژه‌ای روی حضور این بازیکن در تیمش داشته است. به همین دلیل حدادی نیز تلاش دارد با نهایی کردن این انتقال، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های سرمربی خود را عملی کند تا تارتار با تیمی که بخش قابل توجهی از نفرات آن مطابق نظر خودش جذب شده، وارد رقابت‌های فصل جدید شود.

در صورت نهایی شدن توافقات مالی و حقوقی، دانیال ایری به زودی می‌تواند به جمع بازیکنان پرسپولیس اضافه شود که حالا بیش از هر زمان دیگری به مرحله نهایی نزدیک شده است.