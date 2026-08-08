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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

شمار کشته‌های تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند به ۹ نفر رسید

شمار کشته‌های تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند به ۹ نفر رسید

شمار قربانیان حادثه تیراندازی در یک مدرسه راهنمایی در شمال بانکوک به ۹ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، روزنامه تایرات تایلند گزارش داد که تعداد کل قربانیان حادثه تیراندازی در یک مدرسه راهنمایی در استان نانتابوری تایلند در شمال بانکوک به ۹ نفر از جمله خود مهاجم افزایش یافته است.

با وجود تلاش پزشکان، یک دانش‌آموز دختر ۱۲ ساله در بیمارستان بر اثر جراحات شدید وارده درگذشت.

یک نوجوان ۱۴ ساله مسلح روز جمعه در مدرسه آتش گشود و پنج معلم را کشت و پس از آن خودکشی کرد. پلیس همچنین پدربزرگ و مادربزرگ او را قربانی این حادثه می‌داند، زیرا او قبل از رفتن به مدرسه به آنها شلیک کرد.

در مجموع ۲۳ نفر در این تیراندازی زخمی شدند که ۱۳ نفر از آنها همچنان در بیمارستان بستری هستند.

کد مطلب 6911304

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