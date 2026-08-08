  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

درگیری شدید در جنوب ادلب؛ کشته و زخمی شدن ۳ نظامی سوری در دیرالزور

درگیری شدید در جنوب ادلب؛ کشته و زخمی شدن ۳ نظامی سوری در دیرالزور

منابع خبری از درگیری شدید در ادلب در شمال غرب سوریه و نیز کشته و زخمی شدن سه نظامی ارتش جولانی در دیرالزور در شرق سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از درگیری های شدید میان نیروهای جولانی و افراد ناشناس در حومه جنوبی ادلب خبر دادند.

این منابع به زخمی شدن یکی از نیروهای جولانی در جریان این درگیری ها اشاره کردند.

همزمان خبرگزاری سانا به نقل از منابع وابسته به وزارت دفاع سوریه از کشته شدن یکی نظامیان ارتش جولانی و زخمی شدن دو نفر دیگر به دنبال حمله افراد ناشناس در شهرک جدید بکاره در شرق دیرالزور خبر داد.

این رسانه سوری جزئیات بیشتری مخابره نکرد.

همزمان شبکه الاخباریه از تداوم تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر داده و اعلام کرد که نظامیان اشغالگر یک جوان را در جریان یورش به برخی منازل در حومه شهرک جباتا الخشب در حومه شمالی قنیطره بازداشت کردند.

کد مطلب 6911159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ارتش جولانی ؟!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه