  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۰

تمجید رسانه آلبانیایی از عملکرد آسانی مقابل استقلال خوزستان

تمجید رسانه آلبانیایی از عملکرد آسانی مقابل استقلال خوزستان

یک رسانه آلبانیایی در خبری کوتاه به گلزنی یاسر آسانی در دیدار با استقلال خوزستان پرداخت و از این بازیکن تمجید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین بازی تدارکاتی خود در پیش فصل روز پنج شنبه ۱۵ مرداد رو در روی تیم استقلال خوزستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان سهراب بختیاری زاده به پایان رسید. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی این تیم موفق شد گل سوم تیمش را به ثمر برساند.

رسانه «panorama» آلبانی در تمجید از آسانی نوشت: آسانی بار دیگر با پیراهن استقلال ایران موفق به گلزنی شد. مهاجم تیم ملی فوتبال آلبانی در پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل استقلال خوزستان در دیداری دوستانه که در جریان آماده‌سازی برای فصل جدید فوتبال برگزار شد، یکی از گل‌های استقلال را به ثمر رساند.

سعید سحرخیزان با به ثمر رساندن دو گل و یاسر آسانی با یک گل، پیروزی استقلال را رقم زدند. استقلال در این دیدار کاملاً بر بازی مسلط بود و نمایش برتری مقابل استقلال خوزستان داشت.

برای آسانی این گل پایان یک دوره گل‌نزدن با پیراهن استقلال محسوب می‌شود. آخرین بار این بازیکن آلبانیایی در ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ و در دیدار مقابل الحسین اردن موفق به گلزنی شده بود؛ مسابقه‌ای که در آن با به ثمر رساندن دو گل، درخشش قابل توجهی داشت.

کد مطلب 6910753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه