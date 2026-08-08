تمجید رسانه آلبانیایی از عملکرد آسانی مقابل استقلال خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین بازی تدارکاتی خود در پیش فصل روز پنج شنبه ۱۵ مرداد رو در روی تیم استقلال خوزستان قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۳ بر صفر به سود شاگردان سهراب بختیاری زاده به پایان رسید. یاسر آسانی وینگر آلبانیایی این تیم موفق شد گل سوم تیمش را به ثمر برساند.

رسانه «panorama» آلبانی در تمجید از آسانی نوشت: آسانی بار دیگر با پیراهن استقلال ایران موفق به گلزنی شد. مهاجم تیم ملی فوتبال آلبانی در پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل استقلال خوزستان در دیداری دوستانه که در جریان آماده‌سازی برای فصل جدید فوتبال برگزار شد، یکی از گل‌های استقلال را به ثمر رساند.

سعید سحرخیزان با به ثمر رساندن دو گل و یاسر آسانی با یک گل، پیروزی استقلال را رقم زدند. استقلال در این دیدار کاملاً بر بازی مسلط بود و نمایش برتری مقابل استقلال خوزستان داشت.

برای آسانی این گل پایان یک دوره گل‌نزدن با پیراهن استقلال محسوب می‌شود. آخرین بار این بازیکن آلبانیایی در ۱۷ فوریه ۲۰۲۶ و در دیدار مقابل الحسین اردن موفق به گلزنی شده بود؛ مسابقه‌ای که در آن با به ثمر رساندن دو گل، درخشش قابل توجهی داشت.