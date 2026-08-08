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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

شهدای رسانه الگوی ماندگار در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه هستند

شهدای رسانه الگوی ماندگار در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه هستند

نکا - فرماندار نکا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه گفت: شهدای رسانه الگوی ماندگار در مسیر آگاهی‌بخشی جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی بعدازظهر شنبه همزمان با گرامیداشت روز خبرنگار، با حضور در منزل شهید رسانه «غلامعلی لقمانی» با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کردند.

فرماندار نکا در این دیدار اظهار کرد: خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است و خبرنگار باید با رعایت صداقت، امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای، در مسیر حقیقت و منافع عمومی گام بردارد.

وی با اشاره به جایگاه شهدای رسانه افزود: شهدای رسانه با نثار جان خود در مسیر آگاهی‌بخشی و دفاع از حقیقت، رسالت خود را به بهترین شکل به انجام رساندند و امروز الگوی ماندگاری برای فعالان عرصه رسانه هستند.

داودی با بیان اینکه پاسداشت شهدای رسانه باید به یک فرهنگ ماندگار در جامعه تبدیل شود، تصریح کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به فرهنگ ایثار و فداکاری است و همه ما وظیفه داریم با حفظ و ترویج ارزش‌های شهدا، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

وی همچنین از صبر و استقامت خانواده شهید غلامعلی لقمانی قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های شهدا با صبوری و ایستادگی خود، در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده نقش ارزشمندی دارند.

در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان با اهدای لوح تقدیر از خانواده شهید غلامعلی لقمانی تجلیل کردند.

کد مطلب 6911305

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