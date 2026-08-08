به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داودی بعدازظهر شنبه همزمان با گرامیداشت روز خبرنگار، با حضور در منزل شهید رسانه «غلامعلی لقمانی» با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کردند.

فرماندار نکا در این دیدار اظهار کرد: خبرنگاری تنها انتقال خبر نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی است و خبرنگار باید با رعایت صداقت، امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای، در مسیر حقیقت و منافع عمومی گام بردارد.

وی با اشاره به جایگاه شهدای رسانه افزود: شهدای رسانه با نثار جان خود در مسیر آگاهی‌بخشی و دفاع از حقیقت، رسالت خود را به بهترین شکل به انجام رساندند و امروز الگوی ماندگاری برای فعالان عرصه رسانه هستند.

داودی با بیان اینکه پاسداشت شهدای رسانه باید به یک فرهنگ ماندگار در جامعه تبدیل شود، تصریح کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا تنها یک اقدام مناسبتی نیست، بلکه ادای احترام به فرهنگ ایثار و فداکاری است و همه ما وظیفه داریم با حفظ و ترویج ارزش‌های شهدا، ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

وی همچنین از صبر و استقامت خانواده شهید غلامعلی لقمانی قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های شهدا با صبوری و ایستادگی خود، در حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده نقش ارزشمندی دارند.

در پایان این دیدار، مسئولان شهرستان با اهدای لوح تقدیر از خانواده شهید غلامعلی لقمانی تجلیل کردند.