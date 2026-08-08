معرفی امام رضا (ع) یک جاذبه جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید طالبی در آیین رونمایی از کتاب «گاه گم‌شدگان» که ظهر شنبه در تالار شیخ طبرسی سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار شد، با اشاره به فراتر رفتن عشق و ارادت به امام رضا (ع) از مرزهای مذهبی و ملی، این موضوع را یک جاذبه جهانی و انسانی دانست و اظهار کرد: این موج عظیم علاقه، که حتی شامل پیروان ادیان دیگر نیز می‌شود، باید از سوی نویسندگان و اهالی قلم برای تبیین و هدایت فرهنگی رضوی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: نویسندگان می‌توانند با قلم روان و مطابق با اقتضا امروز و فهم مخاطب، کلام نورانی امام رضا (ع) را به مردم منتقل کنند. رهبر شهید در کنگره پنجم حضرت رضا (ع) بر تنویر، روشنگری روایات، احادیث و چهره تابناک ائمه تاکید کردند و گفتند وظیفه ما معرفی ائمه به دنیا است.

وی افزود: بر اساس تاکید رهبر شهید باید روی بعد معنوی و الهی، بیان کلمات و درس های ائمه در زمینه های مختلف و سیاست و هدفِ بیشتر ائمه کار کنیم.

طالبی بیان کرد: این مسائل باید با شیوه درست به دنیا منتقل شود. مجموع روایاتی که از ائمه باقی مانده را باید به شیوه های مختلف نقل کرد، اساتید و اهالی قلم نیز باید از توصیه های رهبرشهید بهره ببرند و روی معرفی آن سه بعد کار کنند.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی افزود: تولیت معزز سال گذشته در دیدار با جمعی از نویسندگان که آثارشان دارای تقریظ رهبر معظم انقلاب است، اظهار کرد در کتابهایتان جلوهای از امام رضا (ع) داشته باشید، امروز عشق به امام رضا (ع) مقوله‌ای صرفاً مذهبی نیست، بلکه ملی، بین‌المللی و بین ادیانی است و در میان مردم مسلمان و حتی غیرمسلمان موج میزند. از زائران زرتشتی تا مسیحیان که با آن حضرت ارتباط روحی برقرار می‌کنند. باید از این عشق برای هدایت و تبیین فرهنگ رضوی استفاده کنیم. زیارت امام رضا (ع) از مرز دین فراتر رفته و به جاذبه‌ای انسانی و جهانی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: باید کرامات حضرت رضا (ع) را در نسخه های خطی پیدا کنیم، خرده روایت های زائران را جمع کنیم، سالانه این شهر ۳۰ میلیون زائر دارد و هر زائری یک روایت دارد. نویسندگان باید این روایات را بنویسند تا کمتر با آسیب اجتماعی مواجه شویم. امیدوارم این قدم خیر که در ایستگاه دوم است به رشد و بالندگی برسد.