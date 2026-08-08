رژیم صهیونیستی در قتل مداح جوان به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هیئت و تشکل های دینی در اطلاعیه ای به شهادت مظلومانه مداح جانفدا «حمید رضا رجب زاده» اشاره کرد. در این اطلاعیه آمده است: شهادت مظلومانه مداح جان‌فدا، حمیدرضا رجب‌زاده، به دست ایادی داخلی رژیم صهیونیستی، بار دیگر نشان‌دهنده استیصال دشمنان در میدان‌های نبرد و توسل آنان به جنایات مذبوحانه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی است. این کوردلان دست‌نشانده غافل‌اند که ملتی که الگوی خود را امام حسین (ع) قرار داده است، با ریخته شدن خون عزیزانش، از آرمان‌های خویش دست برنمی‌دارد و در مسیر حق، لحظه‌ای دچار سستی نمی‌شود.



این اقدام جنایتکارانه که با ربایش این عزیز و انتشار تصاویر بی‌رحمانه از نحوه شهادت وی همراه بوده، رسالت دستگاه‌های امنیتی و قضائی را برای شناسایی، دستگیری و محاکمه قاطع و بی‌اغماض عوامل این جنایت غیرانسانی دوچندان کرده است.



سازمان هیئت و تشکل های دینی ضمن محکومیت شدید این جنایت ددمنشانه، تا روشن شدن ابعاد کامل این حادثه و مجازات عاملان آن، پیگیری‌های لازم را در دستور کار خود دارد. از عموم دلسوزان و جامعه هیئتی کشور تقاضا داریم ضمن حفظ هوشیاری و خویشتنداری، تا مشخص شدن جزئیات دقیق، از هرگونه موضع‌گیری احساسی پرهیز کنند.



از درگاه خداوند متعال برای این شهید سعید، علو درجات و برای خانواده معزز ایشان، صبر و اجر مسئلت داریم.