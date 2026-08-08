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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

رژیم صهیونیستی در قتل مداح جوان به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است

رژیم صهیونیستی در قتل مداح جوان به دنبال ایجاد وحشت در جامعه است

سازمان هیئت و تشکل های دینی در اطلاعیه شهادت مظلومانه مداح جانفدا «حمید رضا رجب زاده» را تلاش مذبوحانه دشمن برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه اسلامی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هیئت و تشکل های دینی در اطلاعیه ای به شهادت مظلومانه مداح جانفدا «حمید رضا رجب زاده» اشاره کرد. در این اطلاعیه آمده است: شهادت مظلومانه مداح جان‌فدا، حمیدرضا رجب‌زاده، به دست ایادی داخلی رژیم صهیونیستی، بار دیگر نشان‌دهنده استیصال دشمنان در میدان‌های نبرد و توسل آنان به جنایات مذبوحانه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامی است. این کوردلان دست‌نشانده غافل‌اند که ملتی که الگوی خود را امام حسین (ع) قرار داده است، با ریخته شدن خون عزیزانش، از آرمان‌های خویش دست برنمی‌دارد و در مسیر حق، لحظه‌ای دچار سستی نمی‌شود.

این اقدام جنایتکارانه که با ربایش این عزیز و انتشار تصاویر بی‌رحمانه از نحوه شهادت وی همراه بوده، رسالت دستگاه‌های امنیتی و قضائی را برای شناسایی، دستگیری و محاکمه قاطع و بی‌اغماض عوامل این جنایت غیرانسانی دوچندان کرده است.

سازمان هیئت و تشکل های دینی ضمن محکومیت شدید این جنایت ددمنشانه، تا روشن شدن ابعاد کامل این حادثه و مجازات عاملان آن، پیگیری‌های لازم را در دستور کار خود دارد. از عموم دلسوزان و جامعه هیئتی کشور تقاضا داریم ضمن حفظ هوشیاری و خویشتنداری، تا مشخص شدن جزئیات دقیق، از هرگونه موضع‌گیری احساسی پرهیز کنند.

از درگاه خداوند متعال برای این شهید سعید، علو درجات و برای خانواده معزز ایشان، صبر و اجر مسئلت داریم.

کد مطلب 6911311
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • باران IR ۱۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      232 34
      پاسخ
      خدا این وحوش سلطنت طلب رو نابودشون کنه😭😭😭
      • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
        119 7
        خدا لعنت کنه تمام خائنین به وطن رو
    • IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      179 26
      پاسخ
      متهمین به قتل و شهادت این مداح جوان را اگر امکان دارد به جوخه اتش سپرده و همگی را با هم تیرباران کنید.
      • مریم IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
        77 4
        روحش شاد
    • ناشناس IR ۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      155 43
      پاسخ
      سلام دیگر ننویسید قتل ایشان ‌درراه‌اسلام‌‌باافتخارشهیدشدند
    • زهرا IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      170 36
      پاسخ
      شهادتت مبارک
    • IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      125 32
      پاسخ
      یا خود خدا آخه بی رحمی تا چه حد خدا به داد هممون برسه به کجا داریم میریم
    • انسان IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      115 24
      پاسخ
      آنا لله وانا الیه راجعون واقعا ناراحت شدم خدایش رحمت کند
    • حمید IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      102 23
      پاسخ
      یعنی واقعا کار به جایی رسیده که به خاطر پول مردم بیفتن به جون هم. تاسف باره
      • نازگل IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
        26 12
        چه ربطی به پول داشته؟؟!!!!
    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      90 12
      پاسخ
      اینها که انسانهای بی گناه رو میکشن منتظر باشن که سزاشونو ببینن خدا انتقام میگیره
    • زهره IR ۰۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      102 13
      پاسخ
      جوان رعنای نازنین پاک و معصوم به دیدار حق شتافت و شهادت روزی سعادتش بود مبارکت باد🌸🦋🌿🌺💦
    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      151 21
      پاسخ
      لعنت خدا بر رژیم ظالم وکافر صهیون
    • معصومه سیاری IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      145 23
      پاسخ
      واقعا فقط مرگ برخائنین وطن فروش،همین
    • IR ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      121 11
      پاسخ
      قاتلان این مداح مظلوم رادرمیدان شهراویزان کنید وزیرشان اتش بزرگ روشن کنیدتابسوزند وتیکه تیکه بشوند تادرس عبرت شود
    • اهوازی IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      101 12
      پاسخ
      قوه قضاییه حتما معترضین به اعدام این جنایتکاران را تحت نظر قرار دهد. قطعا معترضان به اعدام قاتلین، بخشی از سناریوی صهیونیستی این جنایتند.
    • زهرا محمودی IR ۰۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      97 10
      پاسخ
      به ولله قسم این وحوش رو سلاخی نکنید روز قیامت مدیون هستید
    • IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      95 6
      پاسخ
      این خائنهای بی شرفت رو باید به موشک ببندن بفرسن برا ترامپ واون نتانياهو کسیکه خیانت به کشور و مملکت وبه جان مردم می افتن باید همین کار رو باهاش کرد اینها رحم به هیچکسی نمیکنن نباید بهشون رحم کرد
    • بانوی ایرانی IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      86 10
      پاسخ
      باید کسانی که دست داشتن فوری اعدام بشن کسانی هم که گفتن نه به اعدام محاکمه
    • IR ۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      84 7
      پاسخ
      قاتلان و باید به فجیع ترین شکل قصاص کنند تا باعت رعب و وحشت برای رزیم سگیونی بشه
    • IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      100 7
      پاسخ
      قاتلین اعدام شوند در ملا عام #اعدام فوری
    • نوید IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      74 9
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه اینا آدم نیستند نباید راحت اعدام بشن و تمام بشه باید اونا رو هم به همین شکل مجازات کنند یه اعدام کافی نیست جون مردم اینجور تیکه پاره کردند نه فقط این بنده خدا هر کسی رو که به این شکل به شهادت رسوندن باید به بدترین شکل مجازات بشن اعدام کافی نیست
    • غلامرضا IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      67 7
      پاسخ
      باید قاتلین و عاملین را در ملع عام سلاخی کرد تا کسی جرات نکند در کشور از این جنایات انجام دهد
    • ناشناس IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      54 7
      پاسخ
      بسیار متاثر کنندست به خاطر پول این جنایت توجیهی نداره فقط ذات پلید و رذل این جنایت رو ممکن می کنه لعنت بر ظالمین و خائنین و فاسقین
    • IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      60 5
      پاسخ
      انشاالله خدا لعنت کنه قاتلین این شهید عزیز انشاالله خدا لعنت کنه اسرائیل خدا لعنتشون کنه شهید عزیز شهادتت مبارک 😭😭😭💔💔💔💔💔 انشاالله قاتلین این شهید عزیز به اشد مجازات برسند خدایا نابود کن این وحشی ها رو
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      51 5
      پاسخ
      خدا صبر به خانواده اش بده مرگ بر وطن فروش
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      49 3
      پاسخ
      خدا صبر به خانواده اش بده مرگ بر وطن فروش
    • IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      56 2
      پاسخ
      خدا لعنت کنه وطن فروش خائن الهی هرکس دشمن این سرزمین هست خیر از عمرش نبینه
    • محمد کریم زارع IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      19 0
      پاسخ
      آلان میگیرردشون یک سال میخورند و می‌خوابند از بیت المال وهمین چرخه ادامه دارد
    • IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      27 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر کسانی که به خاطر اندک متاع پست و بی ارزش دنیا خود را در دنیا و آخرت عاقبت به شر می کنند نفرین بر و پدر و مادری که این چنین فرزندانی را در دامن خود پرورش داده‌اند
    • ناشناس IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      33 2
      پاسخ
      ما منتظر صدای اجرای عدالت هستیم ✊🏻✊🏻🇮🇷
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      28 1
      پاسخ
      این کفتار صفتا لاشخورهای نجس را باید بدون محاکنه اعدام کنن اونم تو تجمعات شبانه
    • لیلا IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      30 0
      پاسخ
      خداوند رحمان این حیوانات خونخوار را به سزای عملشان با بدترین شکل ممکن مجازات کنه باید همی بلا رو سرشون بیارن تا درس عبرت برای بقیه دشمنان اسلام و ایران باشد لعنت خدا بر همشون
    • یاس IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      25 0
      پاسخ
      لعنت خدا بر تمام وطن فروشان و سلطنت طلبان که امنیت و آرامش ملت را سلب کردند. الهی تکه تکه شدن و محو شدن همه شون را ببینیم تا یه نفسی بکشیم
    • لیلی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      32 0
      پاسخ
      به نظرم باید کل عوامل این جنایت اعدام بشن. حتی اگه ده نفر باشن
    • یاعلی IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      45 0
      پاسخ
      تا کی می‌خواهیم شاهد این فجایع باشیم؟؟؟؟!!!! دوستان چرا ما علیه این جنایتکاران فریاد نمی‌زنیم و راحت عبور میکنیم؟؟؟!!! پس تا کی باید صهیون جرات کنه این غلطها رو مرتکب بشه؟؟؟!!! اللهم عجل لولیک الفرج
    • هاله IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      29 1
      پاسخ
      روحش شاد ویادش گرامی باید حتما قاتلین این عزیزان را پیدا کنیم
    • . IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      50 3
      پاسخ
      فوری اعدام میشن درس عبرت برای بقیه وحوشی که بین ما زندگی میکنند به سرعت دستگیر میشین اعدام میشین و میرین زیر دو متر خاک ان شاالله
    • ریحانه IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      48 1
      پاسخ
      خدایا ظلم تاکی😭😭 به کدامین گناه کشته شد😢 تو دنیای الان بدترین مردم جهان همین قوم برانداز ایرانی هستن بدتر از این آدما فکر نکنم تو دنیا پیدا شه...
    • زارعی IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      28 0
      پاسخ
      روحت شاد برادر عزیز، خدا انتقامت رو بگیره انشاءالله
    • زهرا IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      30 0
      پاسخ
      شهادتت مبارک.شهادت حق مردان الهی
    • محمد IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      27 0
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه
    • محمدی IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      28 0
      پاسخ
      باید عاملان این جنایت به سزای اعمالشان برسن
    • فرزانه IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      33 0
      پاسخ
      اعدام و قصاص کمترین مجازات برای این وقیحان و شروران و یزیدیان هست... از آل یهود هستن باید مجازات بشن لعنت خدا بر وطن فروشان و شیطان صفتان
    • حسین IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      36 1
      پاسخ
      روحش مهمان حضرت علی اکبر علیه‌السلام باشد،خداوند قاتل این جوان عزیز رو لعنت کند،بی رحم های کفتار صفت
    • محمدرضامعصومی IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      33 1
      پاسخ
      آنهایی که اینجور کارهایی می کنندحیف است با حیوان مقایسه بشن حیوانات خیلی بهتر ازاین جورانسانهاهستند
    • سونیا IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      31 1
      پاسخ
      شهادتشان مبارک خداوندلعنتشون کنه قاتلین رو
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
      43 1
      پاسخ
      تکه تکه شون کنید اعدام کمه براشون
      • عادله IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
        5 0
        خداوند لعنت کنه قوم ظالمین رو ان‌شاءالله همیشه درآتش دو عالم بسوزن انشاءالله
      • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
        4 0
        خدایا خودت به دادما برس اخه چطور دلشون اومد وحشیانه بکشن امان از دل مادرش
    • ملی IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      3 0
      پاسخ
      اینها نشانه است داریم امتحان میشیم صبر پیشه کنید همیشه مظلوم کنار ظالم بوده
    • IR ۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      5 0
      پاسخ
      از وقتی این خبرو شنیدم دارم گریه میکنم 😭
    • باران IR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      1 0
      پاسخ
      روحش شاد و همنشین علی اکبر حسین (ع) جای تأسفه انسانیت از بین ما رخت بر بسته وتوحش و بی رحمی جایگزین شده آخه چه انسانی اینطور وحشیانه یکی را بخاطر عقایدش سلاخی و آتش میزنه خداکنه این اتفاقات تلنگری باشه به مسئولین که از نظر فرهنگی و سلامت روانی جامعه کارهای باید رو انجام بده
    • ایرانی اصیل IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      5 0
      پاسخ
      باید جلوی بی بندوباری گرفته بشه تاکی بی قانونی تاکجا بی قیدی جامعه در مرز خفه شدنه ای ننگ بر بی عفتی ننگ بر بی شرمی ننگ بر بی حیایی که گریبان زنان و مردان را گرفته ما چنین مردمی نبودیم یهودیان نجس را باید کشت که باتزریق گناه به اهداف شومشان میرسند روحت شاد شهید رجب زاده مرگ و ننگ بر وطن فروش
    • IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      4 0
      پاسخ
      انقدر راحت اعدام بشن؟!نه. باید همون طور که شکنجه دادن ، همون طور هم به جهنم فرستاده بشن. تا کسی دیگه جرئت این کارا رو به خودش نده.
    • ناشناس IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند کسانیکه به این مملکت خیانت میکنند چه با اسم اسلام چه با اسم شاه دوستی تو هر لباسی که هستند چه مرده چه زنده با عث فقر و بدبختی عقب ماندگی کشور شدن خدا همشون به زمین گرم بزنه
    • IR ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      1 0
      پاسخ
      لطفاً زود قضاوت نکنید هنوز تحقیقات تمام نشده است
    • صلوات IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      1 0
      پاسخ
      خدایا خودت به فریاد مون برس 😭 خدایا بگذر از باقیمانده غیبت کبری 😭 خدایا به خانواده اش صبر بده 😭
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
      4 0
      پاسخ
      خدا لعنت کند کسانی که این قدر قساوت قلب دارند لقمه حرام هستند وگرنه ذره آیی انسانیت داشتند اجازه نمی‌دادند مثل حیوان وحشی این رفتار را انجام دهند. مرگ بر وطن فروش مرگ بر منافق خدا ریشه این وطن فروش ها رو بخشکونه. مرگ بر آمریکا و اسرائیل.
    • استاد فلسفه IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      مرگ بر پهلوی و پهلوی چی. مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل
    • یه استاد دانشگاه IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 0
      پاسخ
      حواستون باشه این وحوش جعبه سیاه اغتشاشات دیماه هستند. ازشون اطلاعات بکشید بیرون.

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