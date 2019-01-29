به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی صبح سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مواد مخدر استان تهران گفت: تعریفی که سازمان جهانی از سلامت دارد ابعاد مختلف سلامت را در بر می گیرد و در ایران تنها سلامت جسمی مد نظر است، در این چند ساله در نظام سلامت فقط به مقوله درمان توجه کردیم و به پیشگیری کمتر توجه شد.

وی گفت: اعتیاد در راس همه آسیب های اجتماعی است و باید اصل پیشگیری حاکم باشد، چرا که معتادان تنها نیازمند درمان جسمی نیستند بلکه از لحاظ روحی نیز آسیب دیده اند.

رییس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران خواستار رویکرد علمی در مواجهه با مقوله اعتیاد شد و افزود: مبارزه با اعتیاد نیازمند عمل به نقشه راه تدوین شده و اعمال الگوی درمانی جدید است و در این حوزه دادگاه های درمان مدار در کاهش آمار اعتیاد بسیار اثربخش است و در استان تهران به صورت پایلوت یک دادگاه درمان مدار فعالیت می کند.

محسنی بندپی با بیان این که اعتیاد مرز مشخصی ندارد، گفت: همه ما و خانواده همه مسئولین هم می تواند درگیر این بلا باشند، آگاه سازی و توجه به اصل پیشگیری دو عامل موثر در کاهش اعتیاد است

وی گفت: در درمان معتادین نباید تنها به متادون درمانی بسنده شود.

استاندار تهران زنانه شدن اعتیاد را زنگ خطر برای کشور دانست و گفت: سالانه ۳ هزار نفر در کشور در اثر اعتیاد به مواد مخدر فوت می کنند.