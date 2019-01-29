شورای «اخلاق» دانشگاه علوم بهزیستی تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر هما رضایی دبیر اعتباربخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با اعلام این خبر، گفت: این تصمیم در نشست رئیس دانشگاه، معاونان تحقیقات، آموزش، درمان و فرهنگی، مسئول نمایندگی دفتر نهاد مقام رهبری در دانشگاه و مدیران بخش های آموزشی، تحقیقاتی و روابط عمومی، اتخاذ شد.

وی افزود: براساس دستورالعمل وزارت بهداشت، سه کمیته «اخلاق در آموزش»، «اخلاق در پژوهش» و «کمیته های بیمارستانی» زیر نظر شورای اخلاق دانشگاه فعالیت خواهند داشت، ضمن آنکه با تشکیل «گروه اخلاق حرفه ای» این گروه نیز در قالب شورای اخلاق فعال خواهد شد.

دبیر اعتباربخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در مورد مسئولیت این کمیته ها نیز گفت: سیاستگذاری های مربوط به موضوع های اخلاقی در دانشگاه و مراکز تابعه و همچنین سیاستگذاری موضوع های مربوط به کمیته ها، در شورای اخلاق و کمیته های مربوطه انجام خواهد شد.

رضایی همچنین از تشکیل گروه آموزشی و کمیته «اخلاق» دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی خبر داد و افزود: راه اندازی گروه و کمیته «اخلاق» در دانشگاه نیز از جمله موارد دستور جلسه مذکور بود که مورد موافقت ریاست دانشگاه و اعضای شرکت کننده قرار گرفت.

وی درباره چگونگی فعالیت گروه و کمیته اخلاق دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تاکید کرد: هیئت علمی گروه اخلاق و چگونگی فعالیت آن، تحت بررسی است و با تدوین چگونگی شکل گیری و برنامه های این دو بخش، اطلاع رسانی خواهد شد.