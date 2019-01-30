به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به گزارش معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش یکی از شاخص های توسعه را می توان در بالا بردن نرخ پوشش پیش دبستانی تبیین کرد. فعالیتی که این معاونت خصوصا در یک دهه اخیر رشد زیادی داشته است.

تصویب اساسنامه دوره پیش‌دبستانی مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت و پس از آن اقداماتی نظیر توزیع بسته‌های آموزشی ویژه کلاس‌های مناطق محروم و لازم التوجه و روستایی، حمایت دولت از توسعه آموزش‌ و پرورش دوره پیش‌دبستانی در مناطق دارای ضریب محرومیت، ‌دو زبانه، ‌عشایری و روستایی، توسعه کمی ۳۲ درصدی نرخ پوشش پیش‌دبستانی از ۳۸.۲ درصد به ۷۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۶، کاهش سن سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی و اجرای آموزش و مداخله به هنگام ۱۰۰ درصدی کودکان شناسایی‌شده بانیاز ویژه «آهسته گام» از سال ۱۳۹۴ در فرآیند کلاس ­های پیش‌دبستانی،تشکیل کلاس­ های آمادگی ویژه بازماندگان از دوره یک‌ساله درمناطق محروم و دو زبانه کشور به‌صورت رایگان دولتی، اختصاص ردیف اعتبار مستقل توسعه کمی و کیفی دوره پیش‌دبستان در قانون بودجه سالیانه کشور از سال ۱۳۹۵ تاکنون، اجباری بودن دوره پیش‌دبستانی برای کودکان استثنایی و دارای نیازهای ویژه، پوشش ۵۰ درصدی کودکان روستایی کشور با حمایت صددرصدی دولت و ارائه خدمات تربیتی رایگان، جذب حداکثری، نوآموزان دوره پیش‌دبستانی در محروم‌ترین مناطق روستایی،‌ مرزی، ‌عشایری و دو زبانه کشور را می توان برای پیشبرد این هدف اعلام کرد.