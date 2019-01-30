بررسی موجودی مواد اولیه دارویی در کشور/جمع آوری اطلاعات شرکت ها

محمد عبدزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موضوع فایل بازخوانی مواد اولیه دارویی، گفت: به منظور ارزیابی وضعیت تولید داخل شرکت های دارویی و ملزومات بسته بندی، لازم است که موجودی و برنامه آتی تولید آنها به سازمان غذا و دارو اعلام شود.

وی افزود: از همین رو، در نامه ای به مدیران عامل شرکت های تولید کننده مواد اولیه دارویی و ملزومات بسته بندی دارو، خواسته ایم که تا ۲۰ بهمن ۹۷، نسبت به ارسال گزارشی از موجودی و برنامه آتی تولید خود، اقدام کنند.

عبدزاده ادامه داد: اطلاعات دریافتی این شرکت ها، مبنای برنامه ریزی و تامین مواد اولیه در کشور بوده و مسئولیت صحت و سقم اطلاعات، بر عهده خودشان است.

مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: تکمیل اطلاعات و پرینت آنها می بایست به تایید مدیرعامل و مسئول فنی شرکت های مورد اشاره رسیده باشد و در صورت تغییرات احتمالی در خصوص برنامه تولید، موارد به این اداره کل اطلاع رسانی شود.