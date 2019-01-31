۷۰ درصد داروی بازار از لحاظ ریالی تولید داخل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا دارو اظهار کرد: امروز در صنعت داروسازی چه درمورد داروی نهایی و چه مواد اولیه، پیشرفت خوبی داشته ایم و میزان بسیار زیادی از نیاز بازار را در داخل تولید می‌کنیم.

معاون وزیربهداشت با تاکید بر اینکه ۷۰ درصد داروی نهایی تولید داخل است، اظهار کرد: همیشه آمار ۹۷ درصد به عنوان میزان تولید داخل دارو عنوان می‌شود، اما با توجه به حجم ریالی در واقع ۷۰ درصد داروهای مصرفی، تولید داخل و ۳۰ درصد دیگر وارداتی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۶۷ درصد مواد اولیه دارویی در داخل تولید می شود، عنوان کرد: اگر چه این آمار بسیار خوب است اما باید توجه کنیم این رقم حجمی بوده و اقلام کم تعداد است.

پیرصالحی با تاکید بر لزوم فعال‌تر شدن حوزه تولید داخل مواد اولیه تصریح کرد: باید بتوانیم عمده مواد اولیه را در داخل تولید کنیم، در حال حاضر ماده اولیه ارزش افزوده لازم را ندارد و باید به جهانی شدن و صادرات فکر کنیم.

وی افزود: با این اشل تولیدی نمی‌توانیم با چین و هند رقابت کنیم چرا که اصولا تولید ما در حال حاضر محدود است و باید تلاش خود را در این زمینه مضاعف کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو اولویت این سازمان را در وهله اول شفافیت عنوان کرد و گفت: تمامی ذینفعان می‌توانند به آمار و اطلاعات تولید مواد اولیه دسترسی داشته باشند، چنانچه آمار نامه سال ۹۶ و ۷ ماهه سال ۹۷ منتشر شده است و در ادامه نیز آمارها و در دسترس قرار می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه ماده اولیه در تحریم‌ها می‌تواند به تامین دارو کمک کند، عنوان کرد: در آغاز تحریم ها به دلایل مختلفی از قبیل عدم برنامه‌ریزی صحیح و یا کم‌کاری نهادهای دولتی و حتی تولیدی در تامین برخی مواد اولیه دچار کمبود شدیم در حالی که انتظار می‌رفت از مواد اولیه تولید داخل حمایت شود، البته با پیگیری های صورت گرفته امروز شرایط بهتری در حوزه محصول نهایی و ماده اولیه حاکم است.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: همه ما برای یک هدف واحد کار می‌کنیم و آن تامین دارو با کیفیت و سلامت است، در سازمان غذا و دارو تفکیکی بین دارویی نهایی، مواد اولیه و وارداتی نه لحاظ ماهیت، بلکه از لحاظ منطقی وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تولید داخل دسترسی به داروی با کیفیت و قیمت مناسب را امکان‌پذیر می‌کند، گفت: اگرچه گفته می‌شود دارو جزو تحریم ها نیست اما عملاً تحریم‌های بانکی باعث تحریم دارو شده و تنها راه ما حمایت از تولید داخلی برای تامین داروی مورد نیاز مردم است.

معاون وزیر بهداشت افزود: از همه ذینفعان این عرصه کمک می‌طلبیم، هدف همه ما این است که در سخت ترین شرایط مردم نگران تامین دارو نباشند، این کار نیز تنها از سازمان غذا و دارو ساخته نیست بلکه با تعامل تمامی ذینفعان امکان پذیر است، امیدواریم که با همدلی، تلاش و همکاری از این دوران گذار و پیچ تاریخی عبور کنیم.