هشدار در مورد آلودگی دریاها با نمایش هنری انبوه زباله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این هنرمندان با جمع اوری مقدار زیادی پلاستیک و رشته های پلاستیکی و چسباندن آنها به یکدیگر امواجی سهمگین و زیبا را طراحی کرده اند که افراد می توانند از وسط آنها رد شوند.

نحوه طراحی این دو موج به گونه ای است که فرد در حین رد شدن از میان آنها احساس می کند هر آن ممکن است حجم زیادی آب بر سر وی ریخته شود.

برای طراحی بخش پایینی این موج بزرگ از نی های پلاستیکی و برای طراحی بخش بالایی آن از بطری های پلاستیکی استفاده شده که با رنگ سفید رنگ آمیزی شده اند.

این هنرمندان می گویند علیرغم هشدارهای فراوان در زمینه تشدید آلودگی دریاها و اقیانوس ها هیچ نشانه ای از کندشدن این روند دیده نمی شود و شاید با خلق آثار هنری و نمایش دادن آنها در نقاط مختلف بتوان مردم را در مورد تبعات آلوده کردن محیط زیست بیشتر آگاه کرد.

ارتفاع موجی که بدین شکل طراحی شده ۳.۳ متر بوده و نی های آخرالزمانی یا Strawpocalypse نام گرفته است.

برای طراحی این اثر هنری چند موسسه زیست محیطی و صدها داوطلب همکاری داشته اند و در مجموع از ۱۶۸ هزار نی پلاستیکی بدین منظور استفاده کرده اند. نی های یادشده توسط داوطلبانی از سراسر ویتنام جمع اوری شده اند.

برای افزایش زیبایی و تاثیرگذاری از چراغ های ال ای دی در لابلای این نی ها استفاده شده است. این اثر هنری فعلا در درون یک ساختمان مشهور در شهر هوشی مین پایتخت ویتنام نصب شده است.