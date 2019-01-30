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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۴

در نمایشگاه اقتدار ۴۰؛

جدیدترین سلاح‌ پهپادهای ایرانی با نام «موشک اخگر» رونمایی شد

جدیدترین سلاح‌ پهپادهای ایرانی با نام «موشک اخگر» رونمایی شد

موشک «اخگر» به عنوان جدیدترین سلاح‌ پهپادهای ایرانی برای نخستین بار در نمایشگاه اقتدار ۴۰ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه «اقتدار ۴۰» نیروهای مسلح که به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر در مصلی تهران برپا شده برای اولین بار موشک «اخگر» بعنوان جدیدترین سلاح پهپادهای ایرانی و پاد اخلالگر جنگ الکترونیک «شاهین» به نمایش درآمد.

موشک اخگر جدیدترین سلاح پهپادهای ایرانی است که از فاصله ۳۰ کیلومتری و از پهپاد قابلیت شلیک به سمت اهداف را دارد. اخگر که مجهز به یک موتور میکروجت است، با سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت از سرجنگی ۷ کیلوگرمی برخوردار است.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این نمایشگاه پاد اخلالگر و فریب هواپایه «شاهین» که بر روی جنگنده های نیروی هوایی ارتش نصب می‌شود نیز برای نخستین بار به نمایش درآمده است.

این پاد پس از فعال شدن، قادر است رادارها و تجهیزات الکترونیک نیروهای دشمن را دچار اخلال کند.

کد مطلب 4528383
هادی رضایی

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