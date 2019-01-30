جدیدترین سلاح‌ پهپادهای ایرانی با نام «موشک اخگر» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه «اقتدار ۴۰» نیروهای مسلح که به مناسبت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر در مصلی تهران برپا شده برای اولین بار موشک «اخگر» بعنوان جدیدترین سلاح پهپادهای ایرانی و پاد اخلالگر جنگ الکترونیک «شاهین» به نمایش درآمد.

موشک اخگر جدیدترین سلاح پهپادهای ایرانی است که از فاصله ۳۰ کیلومتری و از پهپاد قابلیت شلیک به سمت اهداف را دارد. اخگر که مجهز به یک موتور میکروجت است، با سرعت ۶۰۰ کیلومتر بر ساعت از سرجنگی ۷ کیلوگرمی برخوردار است.

به گزارش مهر، در بخش دیگری از این نمایشگاه پاد اخلالگر و فریب هواپایه «شاهین» که بر روی جنگنده های نیروی هوایی ارتش نصب می‌شود نیز برای نخستین بار به نمایش درآمده است.

این پاد پس از فعال شدن، قادر است رادارها و تجهیزات الکترونیک نیروهای دشمن را دچار اخلال کند.