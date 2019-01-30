دلایل فراخوان برای تزریق واکسن فلج اطفال

علی واشقانی رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با موضوع فراخوان برای تزریق واکسن فلج اطفال گفت: در راستای برنامه ریشه کنی فلج اطفال در دنیا و بر اساس توصیه و برنامه سازمان جهانی بهداشت که در سراسر دنیا انجام شد، از سال ۱۳۹۴ استفاده از واکسن فلج اطفال تزریقی در کنار واکسن خوراکی به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه و مقرر شد کودکان در چهار ماهگی یک نوبت واکسن فلج اطفال تزریقی نیز دریافت کنند.

وی ادامه داد: در اوایل سال ۹۵ با توجه به بروز مشکل در تامین شرکت های تولید کننده، تامین این واکسن برای حدود ۵۵ کشور در دنیا از جمله ایران با مشکل مواجه شد و با تلاش سازمان غذا و دارو ایران بخشی از واکسن مورد نیاز کشور تامین شد و مقرر شد برنامه اولویت بندی تزریق واکسن در کشور بر اساس موجودی آن، انجام شود.



وی ادامه داد: مباحث مطرح شده در فضای مجازی درمورد علت فراخوان و مشکلات کیفی واکسن، به هیچ عنوان صحت ندارد و همانگونه که توضیح داده شد مشکل در تامین و سهمیه بندی جهانی واکسن فلج اطفال تزریقی بوده است. با توجه به اینکه برنامه ریشه کنی فلج اطفال به دقت از سوی سازمان جهانی بهداشت با حساسیت بسیار ویژه‌ای در حال پیگیری است به هیچ عنوان امکان تولید و توزیع واکسن فلج اطفال که با مشکل کیفی مواجه باشد در سطح دنیا وجود ندارد. ارزیابی کیفی واکسن فلج اطفال طی مراحل مختلف انجام می شود تا اطمینان خاطر کامل از سلامت و اثربخشی آن حاصل شود.

واشقانی با بیان اینکه در مرحله اول تولیدکننده و ارگان نظارتی کشور مبدا، در مرحله دوم سازمان جهانی بهداشت کیفیت واکسن های تولید شده را کنترل می کند گفت: در مورد واکسن‌های وارداتی ارگان نظارتی کشور وارد کننده مسئول ارزیابی کیفی واکسن است که در ایران اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو مسئول این کار است در هر یک از این مراحل در صورتی که کوچکترین مشکل کیفیت، ایمنی و اثربخشی مشاهده شود، مجوز مصرف واکسن صادر نخواهد شد. با توجه به گروه هدف که نوزادان هستند این بررسی ها با دقت و وسواس ویژه ای صورت می پذیرد و خوشبختانه تاکنون مشکل کیفی در این رابطه مشاهده نشده است.

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو تاکید کرد: برنامه واکسیناسیون فلج اطفال به کوشش تمامی بخش های وزارت بهداشت از برنامه‌های موفق در سطح دنیا بوده و همواره مورد تائید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است و امیدواریم گام به گام به ریشه کنی کامل فلج اطفال در سطح دنیا نزدیک شود.