تزریق واکسن فلج اطفال برای متولدین سال ۹۵ به بعد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زهرایی، با اشاره به برنامه معمول واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر کشور، گفت: واکسن فلج اطفال به دو صورت خوراکی (قطره) و تزریقی تولید می شود و هر دو نوع این واکسن، کاربردی است.

وی با اشاره به وجود بیماری فلج اطفال در دو کشور افغانستان و پاکستان، اظهار داشت: با توجه به وجود این بیماری در این دو کشور همسایه با ایران، بهترین ابزار برای پیشگیری از بروز این بیماری در کشور، واکسیناسیون فلج اطفال است و در حال حاضر، این واکسن به صورت خوراکی که تولید داخل است، استفاده می شود.

زهرایی با بیان اینکه به مراحل نهایی ریشه کنی فلج اطفال رسیده ایم، افزود: بنابر توصیه سازمان جهانی بهداشت به همه کشورهای دنیا، به منظور افزایش و اطمینان از سطح ایمنی کودکان، واکسن تزریقی فلج اطفال به برنامه واکسیناسیون فلج اطفال افزوده می شود. همچنین در سال ۹۴ در کمیته کشوری ایمن سازی با واکسیناسیون در کشور تزریق یک نوبت واکسن فلج اطفال در ۴ ماهگی برای کودکان تصویب شد.

وی ادامه داد: در اوایل سال ۹۵ دو شرکت متعهد به تولید واکسن فلج اطفال شدند، اما به دلیل بروز مشکل در خط تولید این دو شرکت، تامین این واکسن برای حدود ۵۵ کشور در دنیا با مشکل مواجه شد و یکی از این کشورها، ایران بود. اما با وجود تمام این کمبودها در سال ۹۵، برای استان های همجوار با کشورهای افغانستان، پاکستان و استان های پر تردد مهاجر از این دو کشور از جمله استان های خراسان جنوبی، رضوی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و قم تزریق واکسن فلج اطفال در ۴ ماهگی انجام شد ولی برای سایر استان ها امکان تامین واکسن تزریقی فلج اطفال به دلیل کمبود این واکسن ممکن نبود.

زهرایی با اشاره به وقفه ۲ و نیم ساله تزریق واکسن فلج اطفال، افزود: فراخوان مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی برای دریافت یک نوبت واکسن تزریقی فلج اطفال، برای کودکان متولد شده در طی این دو سال و نیم که واکسن تزریقی فلج اطفال را دریافت نکرده اند، صورت گرفته است و در حال حاضر، ابتدا برای متولدین سال ۹۵ در ۹ استان بوشهر، اصفهان، فارس، یزد، مرکزی، گلستان، خراسان شمالی، تهران و البرز این طرح اجرا می شود و دریافت واکسن تزریقی فلج اطفال برای کودکان متولد سال ۹۵ در سایر استان های کشور در دست اقدام است تا برنامه واکسیناسیون فلج اطفال به روال عادی خود برگردد.

وی همچنین از اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال در مناطق جنوب شرقی کشور از روز گذشته ۶ بهمن، خبر داد و گفت: گروه هدف در این طرح ۸۰۰ هزار کودک زیر ۵ سال را شامل می شود و نوبت دوم آن نیز، از چهارم تا هشتم اسفند ماه اجرا خواهد شد.