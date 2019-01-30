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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

امیری در جمع خبرنگاران:

رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد«نمکی» شرکت می‌کند

رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد«نمکی» شرکت می‌کند

معاون پارلمانی رئیس جمهور از حضور روحانی در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: روز دوشنبه آینده جلسه رسیدگی به رای اعتماد وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

وی افزود: رئیس جمهور برای معارفه و دفاع از برنامه های وزیر پیشنهادی به مجلس می رود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور اظهارداشت: با توجه به شرایطی که اکنون در حوزه سلامت به آن نیاز داریم از جمله نظام سلامت که یکی از نیازهای امروز جامعه است، امیدوارم با رای بالای نمایندگان به وزیر پیشنهادی، استمرار پیدا کند.

امیری گفت: در برخی محافل می پرسند که آیا با تغییر نظام بهداشت سرنوشت نظام سلامت تغییر می کند؟ باید بگویم که دولت با قدرت و قوت طرح نظام سلامت را پیش خواهد برد.

کد مطلب 4528481

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