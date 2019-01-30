مسابقات قویترین مردان خراسان شمالی برگزار می شود

احمد ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره از مسابقات قوی ترین مردان خراسان شمالی برای نخستین بار در چهار وزن -۸۰، ۹۵، ۱۰۵ و +۱۰۵ به طور همزمان از ساعت هشت صبح در بجنورد پیگیری می شود.

ریحانی با تاکید بر حضور شرکت کنندگان بومی در این رقابت ها، بیان کرد: حضور در این مسابقات صرفا برای ورزشکاران بومی استان بوده که این افراد ضمن داشتن بیمه ورزشی معتبر می بایست دارای گواهی سلامت مورد تایید پزشک باشند.

وی با اشاره به مراحل انجام این رویداد ورزشی تصریح کر : مراحل این رویداد ورزشی در هر چهار وزن غلتاندن لاستیک، حمل و قرار دادن گوی سنگی روی سکو، کشیدن خودرو از رو به رو، لیفت گاری و حرکت چهارگانه است که در دو مرحله مقدماتی و فینال پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رشته ورزشی قویترین مردان به بیش از دو دهه باز برمی گردد که فعالیت آن در کشور در دهه ۷۰ به عنوان مردان آهنین و زیر نظر کمیته قویترین مردان کشور که آن زمان جزئی از فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران بود شروع کرد تا اینکه با پیگیری‌های بزرگان ورزش پرورش اندام و موافقت سازمان تربیت بدنی سابق در سال ۸۵ ورزش قویترین مردان در کنار رشته‌های ورزشی پرورش اندام، پاورلیفتینگ و مچ‌اندازی تحت عنوان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام فعالیت خود را شروع کرد و هیئت‌ بدنسازی و پرورش اندام در سرتاسر استان‌ها تاسیس شد.