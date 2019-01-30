ارتش آمریکا: ایران تنها پیروز جنگ ۲۰۰۳ در عراق بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نیروی زمینی ارتش آمریکا با انتشار گزارش ۱۳۰۰ صفحه‌ ای درباره حمله نظامی ائتلافِ به سرکردگی این کشور به عراق در سال ۲۰۰۳ اعلام کرد: ایران تنها پیروز این جنگ بود.

این گزارش از ۲ بخش مربوط به سال‌های «۲۰۰۶-۲۰۰۳» و «۲۰۱۱-۲۰۰۷» تشکیل شده و حاوی حدود هزار سند محرمانه درباره این جنگ است.

در گزارش مذکور آمده است: با پایان پروژه در سال ۲۰۱۸، ایران تنها پیروز (حمله ائتلاف به عراق) محسوب می‌ شود. ایالات متحده آمریکا نیروی کافی برای مبارزه با معترضان سنی و شبه نظامیان شیعه در عراق اعزام نکرد.

گزارش مذکور در ادامه می افزاید: ایران و سوریه برای این ۲ گروه فضا و امکانات لازم را فراهم می کردند، اما آمریکا اقدام مناسبی برای مقابله با آنها انجام نداد. اقدامات آموزشی ارتش آمریکا کافی نبود و اداره امنیتی خیلی زود به نیروهای عراقی محول شد.