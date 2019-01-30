۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۹

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان:

راهیان نور موجب ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه شده است

گرگان- رئیس دانشگاه علوم کشاورزی گرگان گفت: راهیان نور یک مخزن فرهنگی است که موجب ترویج فرهنگ دفاع مقدس شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد عصر چهارشنبه در جلسه قرارگاه شهید علم الهدی (راهیان نور دانشجویی) که با حضور روسای دانشگاه های گلستان برگزار شد، اظهار کرد: راهیان نور باعث و بانی ترویج فرهنگ دفاع مقدس در بین جوانان شده است.

وی افزود: راهیان نور یک مخزن فرهنگی و یک معدن ناتمام از ارزشهایی است که ما دنبال آن هستیم .

نجفی نژاد اظهار کرد: راهیان نور برای دانشجویان یک فرصت خودسازی و ایجاد روحیه خودباوری برای شروع یک حیات اجتماعی در ایران اسلامی است و امیدواریم برگزاری این جلسات بتواند هماهنگی های لازم را جهت برگزاری بهتر اردوهای راهیان نور در سال جاری ایجاد کند .

وی با اشاره به چهل سالگی انقلاب اسلامی گفت : یک زمانی اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از کشورهای خارجی نظیر هند و پاکستان و ... بودند اما امروز خودمان بهترین و متخصص ترین اساتید را داریم و این از برکات انقلاب اسلامی است.

