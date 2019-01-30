رهبر انقلاب درگذشت مرحوم «حبیبی» و مرحوم «مهرآیین» را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت مرحوم «محمدنبی حبیبی» را تسلیت گفتند.

متن پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت مرحوم مغفور آقای محمدنبی حبیبی را به خانواده محترم و بازماندگان و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم. ایشان از کارگزاران خدمتگزار نظام و فعالان صدیق عرصه‌های سیاسی و اجتماعی انقلاب بودند.

رحمت و مغفرت الهی شامل حال آن مرحوم باد ان‌شاالله.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷»

پیام تسلیت در پی درگذشت محمد مهرآیین

همچنین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت مرحوم «محمد مهرآیین» را تسلیت گفتند.

متن پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت مرحوم مغفور آقای محمد مهرآیین را به خانواده‌ی گرامی و بازماندگان و دوستان و همرزمان ایشان تسلیت عرض میکنم. آن مرحوم از مبارزان دیرین و پدر گرامی دو شهید عزیز و از عناصر باوفا و خدوم انقلاب در طول زندگی خود بودند.

رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسئلت میکنم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۰ بهمن‌ماه 1397»