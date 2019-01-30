نگرانی مکرون از تداوم کابوس جلیقه زردها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد قادری: اگرچه در برخی نظرسنجی های صورت گرفته در فرانسه مانند مؤسسه paris match، شیب نزولی میزان محبوبیت «امانوئل مکرون» تا حدودی کندتر شده، اما رئیس جمهور کم تجربه فرانسه کماکان از حاشیه امنیت پررنگی در کاخ الیزه برخوردار نیست!

این نظرسنجی ها در حالی صورت گرفته است که تحرکات مخالفان مکرون در باستیل و دیگر مناطق فرانسه ادامه دارد. از سوی دیگر، مخالفت مطلق یا نسبی ۷۱ درصد از شهروندان فرانسوی با سیاستهای مکرون نشان می دهد که موقعیت رئیس جمهور این کشور در کاخ الیزه همچنان متزلزل است.

محبوبیت مکرون در حالی به ۲۸ درصد رسیده است که وی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی توانسته بود حدود ۶۴ درصد از آرای عمومی را به خود اختصاص دهد!

فراتر از آنچه در حوزه اجتماعی و سیاسی فرانسه می گذرد، مکرون در جریان اعتراضات اخیر بسیاری از اهداف و رویه های خود را بر باد رفته دیده است. قرار بود مکرون در عرض مدتی کوتاه و متعاقب موفقیت در ایجاد و استمرار اصلاحات اقتصادی در فرانسه و منطقه یورو، به رهبر اقتصادی اروپا تبدیل شود.

این در حالی بود که شهروندان اروپایی نیز در سال ۲۰۱۷ از انتخاب مکرون به عنوان رئیس جمهور فرانسه ابراز رضایت کردند. آنها تصور می کردند که رئیس جمهور فرانسه ضمن به چالش کشیدن سیاستهای ریاضتی در حوزه اقتصاد، مولفه های رشد اقتصادی را در اتحادیه اروپا و منطقه یورو تقویت خواهد کرد.

فراتر از آن، سران اتحادیه اروپا نیز امیدوار بودند موفقیت مکرون در اعمال اصلاحات اقتصادی در فرانسه، گام محکمی برای خروج کل منطقه یورو از بحران اقتصادی تلقی گردد.

به عبارت بهتر؛ در شرایطی که جریانهای ضد یورو و راستگرایان افراطی در کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا رشد پیدا کرده بودند، مکرون آخرین امید مقامات اروپایی برای «مدیریت بحران اقتصادی» در منطقه یورو محسوب می شد، امیدی که به زودی در میان سران اروپای واحد رنگ باخت!

از این رو شکست اصلاحات اقتصادی مکرون را نباید تنها به مثابه پدیده ای «فرانسوی» مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، چه، اگر از زاویه ای «اروپایی» به این موضوع بنگریم، متوجه خواهیم شد که شکست مکرون در اعمال اصلاحات اقتصادی خود، مترادف با شکست اصلاحات مالی در کل اروپای واحد بوده است.

حتی در صورت پایان رسمی و کامل اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه، مکرون دیگر قدرت اعمال این تغییرات و اصلاحات را نخواهد داشت. بر همین اساس، بی دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا از مکرون به عنوان «سیاستمداری با تاریخ مصرف تمام شده» نام می برند!

آخرین نکته اما؛ به برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در ژوئن ۲۰۱۹ باز می گردد. آنجا که با توجه به یارگیری شدید اجتماعی و سیاسی جلیقه زردها و احزاب مخالف کاخ الیزه، ممکن است مکرون شکست سختی را در این انتخابات تجربه کند.

بدون شک دامنه و تبعات این شکست بسیار وسیع خواهد بود، چنانچه برخی صاحب نظران مسائل اروپا معتقدند که شکست حزب متبوع مکرون در انتخابات پارلمانی اروپا، مقدمه ای برای شکست وی در انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه به شمار می آید.

در چنین شرایطی رقبایی مانند «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه مسیر سختی برای شکست دادن مکرون پیش رو نخواهند داشت.

بر همین اساس، بی دلیل نیست که بسیاری از تحلیلگران مسائل اروپا از مکرون به عنوان «سیاستمداری با تاریخ مصرف تمام شده» نام می برند!