به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در جلسه هم اندیشی مجموعه مدیران وزارت اقتصاد اظهار داشت: تنها راه کوچک سازی و کاستن از بار وظایف دولت، واگذاری شرکت های دولتی نیست، بلکه در مواردی که خصوصی سازی با مشکل مواجه است، می توان از واگذاری مدیریت و شراکت با بخش خصوصی هم استفاده کرد.

وی با بیان اینکه هر چه بخش خصوصی گسترده تر و توانمند تر باشد، مایه افتخار ما در وزارت اقتصاد به عنوان متولی این امر و نیز رقابتی تر کردن اقتصاد کشور است، افزود: مجموعه دولت تا جایی که می تواند، باید تصدی های اقتصادی و اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تمام گلایه ها و شکوائیه ها برای این است که در اقتصاد، گرفتار روش‌ها و برداشت‌های سنتی هستیم، اظهار داشت: ما ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و دیجیتال هستیم که باعث افزایش بهره وری، شفافیت، روان سازی امور، کاهش هزینه ها و مبارزه با فساد می شود و حکم سکوی پرش اقتصاد کشور را دارد.

دژپسند در ادامه، ضمن تاکید بر برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای مدیران وزارتخانه در حوزه های تخصصی، از اشراف و تسلط کامل به حوزه کاری و قوانین و برخورداری از اعتماد بنفس در اجرای قوانین و دفاع از قلمرو و حیطه وظایف وزارتخانه به عنوان شرایط اصلی تصدی آنان یاد کرد.

بر اساس این گزارش، مدیران حاضر در جلسه نیز ضمن بیان نظرات و پیشنهادات خود، مباحثی چون اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به گمرکات کشور، مناطق آزاد، کاهش هزینه های تولید برای فعالان اقتصادی، حرکت از «مدیر محوری» به سوی «کارمند محوری» در نظام اداری و ... را مطرح کردند.