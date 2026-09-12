به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده، خانواده‌ها دغدغه خاصی جز موضوع سرویس مدارس ندارند و لازم است ستاد بازگشایی مدارس، نظارت بر سرویس‌های ایاب و ذهاب دانش‌آموزان را با جدیت دنبال کند.

وی افزود: بانک اطلاعاتی رانندگان سرویس مدارس باید به‌روز و کامل باشد و موضوع سوءپیشینه رانندگان نیز حتماً بررسی شود تا دانش‌آموزان، به‌ویژه دانش‌آموزان دختر، با امنیت و اطمینان از سرویس مدارس استفاده کنند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر توجه ویژه به مسائل فرهنگی و اقامه نماز جماعت در مدارس تأکید کرد و گفت: موضوع نماز باید با نگاه ویژه دنبال شود و برای تأمین حق‌الزحمه ائمه جماعات مدارس نیز راهکاری مناسب پیش‌بینی شود.

تخفیف مشاوره انتخاب رشته برای دانش‌آموزان کم‌برخوردار

هاشمی درباره خدمات مشاوره انتخاب رشته بیان کرد: برای دانش‌آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی و خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه مشاوره را ندارند، باید تخفیف یا خدمات رایگان پیش‌بینی شود و در صورت امکان، هزینه این خدمات از سوی نهادهای حمایتی پرداخت شود.

تکریم ویژه خیران مدرسه‌ساز

وی با اشاره به نقش خیران در توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: بیش از ۹۵ درصد مدارس استان با مشارکت خیران ساخته شده و باید برای تکریم شایسته خیران مدرسه‌ساز برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: از زمان ورود خیران به استان باید برنامه مشخصی برای استقبال، اسکان و همراهی آنان وجود داشته باشد و اعضای شورای آموزش و پرورش نیز در فرودگاه از خیران غیربومی استقبال کنند تا تکریم آنان به شکل شایسته‌ای انجام شود.

لوازم‌التحریر ارزان به بازار می‌آید

هاشمی با اشاره به موضوع لوازم‌التحریر دانش‌آموزان گفت: برگزاری نمایشگاه عرضه لوازم‌التحریر با قیمت مناسب باید به‌طور جدی دنبال شود و اطلاع‌رسانی درباره زمان و محل برگزاری نمایشگاه از هم‌اکنون آغاز شود.

وی افزود: این نمایشگاه‌ها باید در شهرستان‌ها نیز با همکاری فرمانداران و اتاق‌های اصناف برگزار و بر نحوه عرضه و قیمت‌گذاری کالاها نظارت شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس تأکید کرد و گفت: اگرچه اصناف استان همکاری مناسبی دارند، اما با توجه به افزایش خریدهای مربوط به آغاز سال تحصیلی، نظارت‌ها باید بیشتر و دقیق‌تر انجام شود.

صدور مجوز مدارس غیردولتی با ملاحظات ترافیکی

هاشمی درباره مدارس غیردولتی نیز بیان کرد: صدور مجوز مدارس غیردولتی باید با دقت بیشتری انجام شود و موضوعاتی مانند جانمایی، استحکام بنا، دسترسی و مسائل ترافیکی در صدور مجوزها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لازم است این موضوع در شورای آموزش و پرورش به عنوان یک مصوبه پیگیری شود تا از ایجاد مشکلاتی مانند افزایش ترافیک و استقرار نامناسب مراکز آموزشی در نقاط مختلف شهر جلوگیری شود.

آمادگی دستگاه‌ها برای روز اول مهر

استاندار خراسان جنوبی بر آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان در روز اول مهر تأکید کرد و گفت: آغاز سال تحصیلی باید با نشاط و آرامش همراه باشد و پلیس و دستگاه‌های مسئول نیز برای مدیریت رفت‌وآمد، جلوگیری از ایجاد ترافیک و تأمین نظم در اطراف مدارس آمادگی کامل داشته باشند.

هاشمی در ادامه با اشاره به طرح توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی گفت: باید مدارس مناطق کم‌برخوردار به‌صورت میدانی مورد بازدید اعضای شورای آموزش و پرورش قرار گیرند و نیازهای واقعی این مدارس از نزدیک بررسی شود.

وی افزود: برای دانش‌آموزان این مناطق نیز باید برنامه‌ای ویژه پیش‌بینی شود و متناسب با تعداد دانش‌آموزان، بسته‌های لوازم‌التحریر مناسب تهیه و در کنار آن با مشارکت اداره ورزش و جوانان، تجهیزات ورزشی مورد نیاز مدارس نیز تأمین شود تا فضای آموزشی با نشاط و امکانات مناسب برای دانش‌آموزان فراهم شود.