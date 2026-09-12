رحمت حیدرینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری هفته فرهنگی، اظهار کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و بومی شهرستان است و برنامههای مختلفی با مشارکت دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی، هنرمندان و مردم برگزار خواهد شد.
فرماندار آستانهاشرفیه، با بیان اینکه مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی آستانهاشرفیه آغازگر برنامههای این هفته خواهد بود، افزود: افتتاح نمایشگاه صنایعدستی و دستاوردهای فرهنگی از دیگر برنامههای پیشبینیشده است که در آن توانمندیهای هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان فرهنگی شهرستان به نمایش گذاشته میشود.
وی گفت:نشست فرهنگی با حضور مسئولان و مردم، برگزاری جشنواره غذاهای محلی و اجرای کارگاههای فرهنگی و هنری نیز از جمله برنامههای این هفته است که با هدف تقویت مشارکت اجتماعی، حمایت از هنرمندان و معرفی فرهنگ بومی آستانهاشرفیه برگزار میشود.
حیدری نژاد با اشاره به برگزاری برنامههای مختلف در گلزار شهدا، پارک ساحلی، مسجد جامع و دیگر مکانهای شهری گفت: تلاش شده است برنامههای هفته فرهنگی در نقاط مختلف شهرستان برگزار شود تا زمینه حضور گسترده مردم و خانوادهها فراهم شود.
وی تصریح کرد:هفته فرهنگی آستانهاشرفیه فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی، معرفی هویت و پیشینه فرهنگی شهرستان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی است و امیدواریم شهروندان با حضور در این برنامهها، در برگزاری هرچه باشکوهتر آن مشارکت کنند.
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