به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر صبح شنبه در نشست آموزش و پرورش عسلویه اظهار کرد: آماده‌سازی مدارس، ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و ایجاد شرایط مطلوب برای آغاز سال تحصیلی جدید از اولویت‌های آموزش و پرورش در شهرستان عسلویه است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اهمیت اجرای مطلوب پروژه مهر افزود: همه ظرفیت‌های شهرستان باید برای آماده‌سازی مدارس و فراهم‌کردن محیطی مناسب، بانشاط و ایمن برای حضور دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید به کار گرفته شود.

دانش‌فر در ادامه سفر خود با حضور در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان عسلویه از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و با کارکنان و کارشناسان به گفت‌وگو پرداخت.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، نقش مدیران مدارس و کارکنان را در آماده‌سازی فضای مدارس و ایجاد محیطی بانشاط برای دانش‌آموزان مهم دانست و بر ضرورت پیگیری دقیق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کرد.

بررسی پروژه مهر شهرستان‌های جنوبی

در ادامه، نشست پروژه مهر با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر و مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌های جنوبی استان برگزار شد.

در این نشست، اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی مدارس، برنامه‌های پیش‌رو و نحوه استفاده از ظرفیت شهرستان‌ها برای اجرای مطلوب پروژه مهر بررسی شد و بر تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های استانی و شهرستانی تأکید شد.

پیگیری ساخت سالن ورزشی مدرسه ریحانه‌النبی

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین از روند ساخت سالن ورزشی مدرسه نمونه دولتی ریحانه‌النبی عسلویه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرای این پروژه عمرانی قرار گرفت.

توسعه فضاهای ورزشی مدارس یکی از محورهای مورد توجه آموزش و پرورش استان است که می‌تواند زمینه افزایش نشاط، ارتقای سلامت و مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کند.

این سفر با هدف بررسی میدانی وضعیت آموزش و پرورش، پیگیری برنامه‌های پروژه مهر، تقویت هماهنگی میان مجموعه‌های استانی و شهرستانی و بررسی روند توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی انجام شد تا مدارس عسلویه با آمادگی بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.