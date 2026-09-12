حسن امیرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت اراضی کشاورزی اظهار کرد: توسعه کشت دوم و کشت راتون پس از برداشت برنج و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت اراضی پس از برداشت بادام‌زمینی، در صورت رعایت اصول فنی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، تولید بیشتر و ایجاد درآمد مکمل برای کشاورزان کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه با بیان اینکه استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود بخش کشاورزی یکی از مسیرهای مهم تحقق اهداف شعار سال به شمار می‌رود، افزود: با توجه به نام‌گذاری سال و تأکید بر رونق تولید و مشارکت مردم در اقتصاد، افزایش بهره‌وری اراضی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کشت راتون فرصتی برای تولید دوباره از شالیزار است

امیرنژاد با اشاره به ظرفیت اجرای کشت را تون در برخی اراضی شالیزاری پس از برداشت برنج، گفت: در این روش، با مدیریت مناسب بقایای بوته برنج و استفاده از توان بازویی گیاه، امکان تولید مجدد محصول از شالیزار فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه موفقیت راتون به عوامل مختلفی وابسته و متناسب با شرایط هر مزرعه ارزیابی می شود، اظهار کرد: رقم برنج، زمان برداشت، ارتفاع مناسب ساقه باقی‌مانده، وضعیت آب و خاک، مدیریت تغذیه و شرایط دمایی پس از برداشت، از عوامل مؤثر بر عملکرد راتون هستند.

مدیر جهاد کشاورزی آستانه اشرفیه افزود:کشت دوم و راتون باید بر اساس شرایط هر مزرعه و با نظر کارشناسی انجام شود و انتخاب محصول بدون توجه به تقویم زراعی، شرایط خاک و منابع آبی، ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه محصولات قابل کشت پس از برداشت برنج، گیاهان پوششی و در اراضی مناسب، سبزیجات پاییزه را از گزینه‌های قابل توجه هستند،گفت: انتخاب این محصولات باید با توجه به زمان آزاد شدن زمین و شرایط هر مزرعه انجام شود.

امیرنژاد از ظرفیت اراضی بادام‌زمینی گفت و اظهار کرد:پس از برداشت این محصول، در صورت مناسب بودن زمان برداشت، وضعیت خاک، رطوبت، زهکشی و فرصت باقی‌مانده تا شروع سرمای زمستان، امکان انتخاب برخی محصولات پاییزه یا علوفه‌ای به‌عنوان کشت دوم وجود دارد.

وی تصریح کرد:توسعه این کشت‌ها می‌تواند با افزایش بهره‌وری اراضی، افزایش تولید در واحد سطح، کاهش دوره بلااستفاده ماندن زمین و ایجاد درآمد مکمل برای بهره برداران، گامی مؤثر و در جهت تحقق شعار سال و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه باشد.