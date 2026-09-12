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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

شبکه همیاران محیط‌بان در کردستان تا پایان سال به ۲۰۰ نفر می‌رسد

شبکه همیاران محیط‌بان در کردستان تا پایان سال به ۲۰۰ نفر می‌رسد

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ازصدور کارت برای ۱۰۰ همیار محیط‌بان در استان خبر داد و گفت: با توسعه این شبکه شمار حافظان افتخاری محیط زیست استان تا پایان سال به ۲۰۰نفر افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به اهمیت حضور مردم در صیانت از عرصه‌های طبیعی استان اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست تنها با اقدامات دستگاه‌های متولی محقق نمی‌شود و استفاده از ظرفیت جوامع محلی و مشارکت داوطلبانه مردم، بخش مهمی از فرآیند حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی است.

وی افزود: در همین راستا و با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی، ۱۰۰ کارت «همیار محیط‌بان» برای داوطلبان این حوزه صادر و به آنان اعطا شده است تا این افراد در کنار مجموعه حفاظت محیط زیست، در زمینه فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه همیاران محیط‌بان می‌توانند ظرفیت مؤثری برای آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست باشند، گفت: این افراد با حضور در میان جوامع محلی و ارتباط با مردم، در افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و اکوسیستم‌های استان نقش دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: در مرحله نخست، ۱۰۰ نفر در قالب شبکه همیاران محیط‌بان سازماندهی شده و کارت شناسایی خود را دریافت کرده‌اند و برنامه‌ریزی برای گسترش این شبکه در سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد.

زندی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان سال ۱۰۰ نفر دیگر نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد و تعداد همیاران محیط زیست کردستان به ۲۰۰ نفر خواهد رسید.

وی حضور همیاران محیط‌بان در مناطق تحت مدیریت محیط زیست و جوامع محلی را فرصتی برای تقویت فرهنگ حفاظت دانست و گفت: توسعه این شبکه علاوه بر کمک به پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، می‌تواند ارتباط میان مردم و مجموعه محیط زیست را تقویت کرده و زمینه مشارکت بیشتر جامعه در حفاظت از مواهب طبیعی استان را فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تأکید کرد: این اداره‌کل از ظرفیت داوطلبان و گروه‌های مردمی در مسیر حفاظت از محیط زیست حمایت می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه حضور مؤثرتر مردم در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حفاظتی فراهم شود.

کد مطلب 6944472

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