به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به اهمیت حضور مردم در صیانت از عرصه‌های طبیعی استان اظهار کرد: حفاظت از محیط زیست تنها با اقدامات دستگاه‌های متولی محقق نمی‌شود و استفاده از ظرفیت جوامع محلی و مشارکت داوطلبانه مردم، بخش مهمی از فرآیند حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی است.

وی افزود: در همین راستا و با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی، ۱۰۰ کارت «همیار محیط‌بان» برای داوطلبان این حوزه صادر و به آنان اعطا شده است تا این افراد در کنار مجموعه حفاظت محیط زیست، در زمینه فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی عمومی نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه همیاران محیط‌بان می‌توانند ظرفیت مؤثری برای آموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست باشند، گفت: این افراد با حضور در میان جوامع محلی و ارتباط با مردم، در افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی، تنوع زیستی و اکوسیستم‌های استان نقش دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: در مرحله نخست، ۱۰۰ نفر در قالب شبکه همیاران محیط‌بان سازماندهی شده و کارت شناسایی خود را دریافت کرده‌اند و برنامه‌ریزی برای گسترش این شبکه در سطح استان نیز در دستور کار قرار دارد.

زندی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان سال ۱۰۰ نفر دیگر نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد و تعداد همیاران محیط زیست کردستان به ۲۰۰ نفر خواهد رسید.

وی حضور همیاران محیط‌بان در مناطق تحت مدیریت محیط زیست و جوامع محلی را فرصتی برای تقویت فرهنگ حفاظت دانست و گفت: توسعه این شبکه علاوه بر کمک به پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی، می‌تواند ارتباط میان مردم و مجموعه محیط زیست را تقویت کرده و زمینه مشارکت بیشتر جامعه در حفاظت از مواهب طبیعی استان را فراهم کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تأکید کرد: این اداره‌کل از ظرفیت داوطلبان و گروه‌های مردمی در مسیر حفاظت از محیط زیست حمایت می‌کند و تلاش خواهد کرد زمینه حضور مؤثرتر مردم در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و حفاظتی فراهم شود.