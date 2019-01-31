نقش انجمن های علمی در ترویج علم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست علمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۷ با عنوان «نقش انجمنهای علمی در ترویج علم» با حضور مدیران علمی، متخصصان و دانشگاهیان توسط موزه علم و فناوری برگزار خواهد شد.
محورهای این نشست علمی چرایی و چگونگی ترویج علم در انجمنهای علمی فعال در این حوزه، ضرورت ترویج علم توسط همه انجمنهای علمی از دیدگاه جامعهشناسی علم، یافتن راهکارهایی عملی برای برنامهریزی و هدایت فعالیتهای ترویجی بود.
سیف الله جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نشست گفت: انجمنهای علمی از جمله نهادهایی هستند که با گرد هم آمدن دانشگاهیان در حوزههای علمی گوناگون تشکیل شدهاند و این توانایی و شایستگی را دارند که با ورود به حوزه ترویج علم و انجام فعالیتهای ترویجی راه را به سوی ایجاد ارتباطی پایدار و بامعنا میان علم و جامعه باز کنند.
وی افزود: موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مروج علم که میتواند و باید نقش مهم و تاثیرگذاری در برقراری این ارتباط داشته باشد، با برگزاری نشستی تخصصی با حضور نمایندگان انجمنهای علمی فعال، بستری را فراهم کرد تا ضمن هماندیشی و تبادل تجربه، اهمیت و ضرورت ترویج علم در انجمنهای علمی به بحث گذاشته شود.
وی ادامه داد: همچنین در این نشست راهکارهایی برای همفکری، همافزایی و همگرایی فعالیتهای ترویجی پیشنهاد شد. بیشک انتظار میرود که برونداد این نشست گسترش افق دید و دست کم تبیین چشمانداز روشن برای برنامهریزیهای آتی انجمنهای علمی و موزه ملی علوم و فناوری در راه ترویج علم در جامعه باشد.
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