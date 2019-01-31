نقش انجمن های علمی در ترویج علم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست علمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۷ با عنوان «نقش انجمن‌های علمی در ترویج علم» با حضور مدیران علمی، متخصصان و دانشگاهیان توسط موزه علم و فناوری برگزار خواهد شد.

محورهای این نشست علمی چرایی و چگونگی ترویج علم در انجمن‌های علمی فعال در این حوزه، ضرورت ترویج علم توسط همه انجمن‌های علمی از دیدگاه جامعه‌شناسی علم، یافتن راهکارهایی عملی برای برنامه‎­ریزی و هدایت فعالیت­‎های ترویجی بود.

سیف الله جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نشست گفت: انجمن‌های علمی از جمله نهادهایی هستند که با گرد هم آمدن دانشگاهیان در حوزه‌های علمی گوناگون تشکیل شده‌اند و این توانایی و شایستگی را دارند که با ورود به حوزه ترویج علم و انجام فعالیت‎­های ترویجی راه را به سوی ایجاد ارتباطی پایدار و بامعنا میان علم و جامعه باز کنند.

وی افزود: موزه‌ ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مروج علم که می‎تواند و باید نقش مهم و تاثیرگذاری در برقراری این ارتباط داشته باشد، با برگزاری نشستی تخصصی با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی فعال، بستری را فراهم کرد تا ضمن هم‎­اندیشی و تبادل تجربه، اهمیت و ضرورت ترویج علم در انجمن‌های علمی به بحث گذاشته شود.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست راه‎کارهایی برای هم‎فکری، هم‌افزایی و هم‌گرایی فعالیت­‎های ترویجی پیشنهاد شد. بی­‎شک انتظار می­‎رود که برون‎داد این نشست گسترش افق دید و دست کم تبیین چشم‌انداز روشن برای برنامه‌ریزی­‎های آتی انجمن‌های علمی و موزه ملی علوم و فناوری در راه ترویج علم در جامعه باشد.