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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

نقش انجمن های علمی در ترویج علم بررسی شد

نقش انجمن های علمی در ترویج علم بررسی شد

نشستی با موضوع نقش انجمن های علمی در ترویج علم در موزه ملی علوم و فناوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست علمی موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۷ با عنوان «نقش انجمن‌های علمی در ترویج علم» با حضور مدیران علمی، متخصصان و دانشگاهیان  توسط موزه علم و فناوری برگزار خواهد شد.

محورهای این نشست علمی چرایی و چگونگی ترویج علم در انجمن‌های علمی فعال در این حوزه، ضرورت ترویج علم توسط همه انجمن‌های علمی از دیدگاه جامعه‌شناسی علم، یافتن راهکارهایی عملی برای برنامه‎­ریزی و هدایت فعالیت­‎های ترویجی بود.

سیف الله جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نشست گفت: انجمن‌های علمی از جمله نهادهایی هستند که با گرد هم آمدن دانشگاهیان در حوزه‌های علمی گوناگون تشکیل شده‌اند و این توانایی و شایستگی را دارند که با ورود به حوزه ترویج علم و انجام فعالیت‎­های ترویجی راه را به سوی ایجاد ارتباطی پایدار و بامعنا میان علم و جامعه باز کنند.

وی افزود: موزه‌ ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نهادهای مروج علم که می‎تواند و باید نقش مهم و تاثیرگذاری در برقراری این ارتباط داشته باشد، با برگزاری نشستی تخصصی با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی فعال، بستری را فراهم کرد تا ضمن هم‎­اندیشی و تبادل تجربه، اهمیت و ضرورت ترویج علم در انجمن‌های علمی به بحث گذاشته شود.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست راه‎کارهایی برای هم‎فکری، هم‌افزایی و هم‌گرایی فعالیت­‎های ترویجی پیشنهاد شد. بی­‎شک انتظار می­‎رود که برون‎داد این نشست گسترش افق دید و دست کم تبیین چشم‌انداز روشن برای برنامه‌ریزی­‎های آتی انجمن‌های علمی و موزه ملی علوم و فناوری در راه ترویج علم در جامعه باشد.

کد مطلب 4529286

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