سکه طرح جدید امروز ۱۱بهمن ۹۷، به ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷ (در لحظه انتشار خبر) به ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان کاهش یافت. قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی در روز چهارشنبه در محدوده ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود.

امروز همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۰۸هزار تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۲ دلار و۵۷ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۷۳ هزار و ۸۰ تومان قیمتگذاری شد.