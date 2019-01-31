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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۸

در بازار آزاد تهران؛

سکه طرح جدید امروز ۱۱بهمن ۹۷، به ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان رسید

سکه طرح جدید امروز ۱۱بهمن ۹۷، به ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز، پنجشنبه ۱۱بهمن ۹۷ به ۴ میلیون و ۱۶۵هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۹۷ (در لحظه انتشار خبر) به ۴ میلیون و ۱۶۵ هزار تومان کاهش یافت. قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی در روز چهارشنبه در محدوده ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بود.

امروز همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و سکه یک گرمی ۷۰۸هزار تومان معامله شد.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۲۲ دلار و۵۷ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۷۳ هزار و ۸۰ تومان قیمتگذاری شد.

کد مطلب 4529579

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