نمایشگاه اسناد مشروطه گیلان در رشت برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنحشنبه نمایشگاه اسناد مشروطه گیلان به‌مناسبت یکصد و هفتمین سالگرد اعدام مشروطه خواهان گیلان در عمارت میرزا خلیل رفیع افتتاح شد.

مدیر مرکز اسناد جنبش جنگل در این مراسم آغاز حرکت مشروطه خواهی، تشکیل انجمن‌های سری، به توپ بستن مجلس توسط لیاخوف روسی و استبداد صغیر و اعاده مجلس با حرکت مشروطه خواهان گیلانی و بختیاری را سه بخش دوران مشروطه برشمرد و گفت: یکی از حرکت‌های ناشناخته مقابله با اولتیماتوم روسیه و حضور مرگان شوستر است که برای نظام بخشیدن به اوضاع مالی و نظامی در ایران استخدام شده بود. این حرکت اگرچه در سطح ملی بررسی شده اما بازتاب آن در گیلان و مقابله‌های گیلانیان که منجر به اعدام مشروطه خواهان شد، مشخص نیست.

عباس پناهی با بیان اینکه روس‌ها شمال ایران و به‌ویژه گیلان را حریم خودشان کرده بودند، افزود: قرارداد ۱۹۰۷ کمر مشروطه خواهان را شکست.

پناهی با بیان اینکه مجلس دوم یکی از مهم‌ترین مجالس تاریخ ایران با رویکرد چپ‌ و ملی گرایانه بود، اظهارکرد: این مجلس تلاش کرد تا به نظام بروکراسی ایران و قوانین آن سامان داده به همین دلیل شوستر به ایران دعوت شد ولی موجب ناخشنودی انگلیس و روسیه شد که در شمال و جنوب ایران منافع داشتند. این سامان‌دهی، به ضرر وابستگان استبداد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در آن دوران علاوه بر۴ مشروطه خواه در رشت، دو کارگر کشتی در انزلی نیز اعدام شدند، تاکیدکرد: خود این اعدام یک جریان درایران به‌ وجود آورد و بااعدام این افراد روسیه تمام منافع خود را از دست داد.

پناهی با بیان اینکه معروفترین شخصیت اعدام شده مشروطه خواه، شریعتمدار کرگانرودی بود، افزود: ۳ گروه قرار بود اعدام شوند. گروه دوم آیت الله ضیابری و میرزا حسین خان کسمایی بود که به دلیل اعتراض‌های گسترده اعدام نشدند.

پناهی با اشاره به مکاتبات نکراسف اظهارکرد: مشاور سفیر انگلیس تاکید داشت، نباید به مردم رشت و گیلان فشار زیاد اورده شود زیرا زمینه عصیانگری دارند و ممکن است منجر به شورش شود. دو گروه مشروطه خواهی که از گیلان تبعید و اخراج شدند، بعدها جنبش جنگل را به وجود آورند.

پناهی با اشاره به امتناع باربران انزلی از تخلیه بار روسها از کشتی که منجر به کشته شدن آنها شد، افزود: این واقعه نشان می دهد مشروطه خواهی از طریق انجمن ها حتی تا طبقه پایین جامعه نفوذ کرده بود.

لازم به ذکر است نمایشگاه اسناد مشروطه گیلان به‌ مناسبت یکصد و هفتمین سال اعدام مشروطه خواهان گیلان در عمارت میرزا خلیل رفیع گشایش یافت. در این نمایشگاه دو روزه، ۱۵ سند از مکاتبات و راپرت‌های نظمیه در دوره حکومت مشروطه خواهان و عکس‌های از مشروطه خواهان گیلان و آلبومی از مشروطه خواهان گیلان به‌نمایش درآمد. همچنین چند دوربین اولیه عکاسی از دوره ناصرالدین شاه قاجار،و یک عکس ارجینال ناصرالدین شاه و ملیجک و... به نمایش گذاشته شده است.

لزوم توجه بیشتر متولیان فرهنگی

حسن اکبری درباره این نمایشگاه با بیان اینکه این مجموعه غنی طی سال‌های متمادی و با هزینه شخصی تهیه شده است، اظهارکرد: در این نمایشگاه ۱۵ سند از مکاتبات و راپرت‌های نظمیه در دوره حکومت مشروطه خواهان به‌نمایش درآمده که به لحاظ بررسی تحولات آن زمان حائز اهمیت است.

اکبری همچنین به نمایش یک آلبوم تازه کشف شده از تصاویر مشروطه خواهان گیلانی در این نمایشگاه نیز اشاره و بیان‌کرد: این آلبوم را به تازگی از عکاسخانه استپان ارمنی خریداری کرده‌ام.

وی خواستار توجه بیشتر متولیان فرهنگی به اسناد این‌چنینی شد و تاکید کرد: برای حفظ این استاد باید ادارات متولی هرساله بودجه در نظر بگیرند.