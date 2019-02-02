توزیع ۲ «بسته حمایتی» به مددجویان بهزیستی تاپایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امیدواریم میزان مستمری معلولان در سال ۹۸ افزایش یابد گفت: باید بپذیریم که دولت دارای تنگناهای زیادی است و در شرایط تحریم قرار داریم. تکانه‌های تحریم فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است. از دولت تشکر می‌کنم که بودجه سازمان بهزیستی را کاهش نداد. امیدوارم با همکاری مجلس شاهد افزایش این مبلغ در بودجه سال ۹۸ باشیم.

وی ادامه داد: مشکلات زیادی در وضعیت رفاهی کشور وجود دارد اما باید با توان همه، همدلی و همراهی همه گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و یکایک افراد تلاشمان را در این زمینه مضاعف کنیم. مقام معظم رهبری و دولتمردان نظام این عزم را دارند که آسیب‌های اجتماعی به حداقل برسد و کنترل شود. امید که با قرار گرفتن دستان مسئولان در دستان مردم این اتفاق محقق شود.

وی افزود: تربیت و آموزش نسل جوان از دوران مهد کودک و مدرسه می‌تواند در زمینه پیشگیری از آسیب‌ها بسیار مؤثر باشد.

قبادی دانا با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه آسیب‌های اجتماعی پیشگیری است اظهار کرد: بعد از اینکه آسیب اجتماعی ایجاد شد نیز ما باید با تمام توان در جهت کنترل و توانمندسازی افراد آسیب دیده برای خودکنترلی کمک کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار و ۵۰۰ مهد کودک در سراسر کشور توضیح داد: بهزیستی از این طریق می‌تواند در تربیت نسل جوان و کمک به ایجاد روحیه همیاری و نوع دوستی کمک کند.

وی با بیان اینکه پیش از پیروزی انقلاب موضوع غربالگری چشم و بینایی وجود داشت، تصریح کرد: امروز این طرح با پوشش خوبی در مهدهای کودک در حال اجرا شدن است. همچنین غربالگری کم شنوایی قبلاً وجود نداشت که امروز ایجاد شده است.

قبادی دانا درباره حمایت از معلولان در قانون بودجه امسال نیز گفت: خبر خوش را باید به همه عزیزان دارای معلولیت بدهم که در لایحه بودجه سال ٩٨ مبلغ اولیه را برای اجرای این قانون در نظر گرفته‌اند. این بودجه حدود ١١٠٠ میلیارد تومان است و با صحبت‌هایی که با مجلس داشتیم کمک خواهند کرد تا این مبلغ افزایش پیدا کند. اگر مبلغ قابل توجهی که در پیشنهادات آمده در صحن علنی مجلس تصویب شود، امیدواریم بخشی از این قانون را در سال ۹۸ اجرایی کنیم. این افزایش تعداد افرادی که حقوق مستمری دریافت می‌کنند و از میان معلولان شدید و خیلی شدید و حق پرستاری آنان را در بر می‌گیرد که هم تعداد افراد و هم مبلغ آن افزایش می‌یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان وابسته به همکاری بین بخشی است، برای مثال در موضوع مناسب سازی و دسترسی پذیری، کمک استانداری‌ها، شهرداری‌ها، اماکن دولتی و همه مردم در ایجاد یک زندگی مستقل برای فرد دارای معلولیت را طلب می‌کند.