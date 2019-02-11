آمریکا بازنده جنگ اقتصادی علیه ایران است/نیازمند وحدت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مهدی میرباقری در سخنرانی مراسم چهل‌سالگی انقلاب در کرج، اظهار کرد: خدای متعال دست حمایت امام زمان (ع) را بر سر ملت رشید ایران مستدام بدارد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تلقی بنده این است که حضور مردم یکی از بزرگ‌ترین عبادات است، گفت: برخی مدعی هستند که دین اسلام و اهل‌بیت (ع) در میان مردم تضعیف‌شده است، این ادعای بیش نیست، شاید ریزش‌های ریزی داشته باشیم که طبیعی است ولی شاهد رویش‌های هستیم که غیرقابل‌انکار است.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری شاخص دین‌داری را دفاع از کلمه حق دانست و گفت: با توجه به هجمه‌های دشمنان شاهد استواری و برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران هستیم و این هم نشان از استقامت مردم دارد.

آیت‌الله میرباقری با اشاره به اینکه تا بت‌پرستی مدرن و کهنه در جهان وجود دارد تنها راه برقراری صلح پایدار حاکمیت توحید بر کل عالم است، گفت: طبق آمارهای رسمی جنگ‌های بزرگی مثل جنگ اول و دوم جهانی ده‌ها میلیون کشته داشته این در حالی است که طبق آمارهای غیررسمی تعداد کشته‌ها بیش از ۴۰ میلیون نفر بوده است.

وی با اشاره به وضعیت کشور ایران در جنگ جهانی اول، گفت: ما بااینکه در این جنگ حضور نداشتیم ولی تلفات بی‌شماری براثر ایجاد قحطی دادیم.

دشمنان ناتو را به منطقه آوردند، با هماهنگی کشورهای بزرگ جهان و باهدف براندازی انقلاب اسلامی به دنیای اسلام حمله کردند نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه جنگ جهانی اول جنگ بت‌پرست‌ها بود و مسلمانان حضور نداشتند، گفت: در این جنگ‌ها شاهد جنگ مکاتب مادی بر سر قدرت و جهانگشایی بوده‌ایم و درواقع باید گفت؛ تا توحید حاکم نشود جنگ‌ها وجود دارند.

آیت‌الله میرباقری بابیان اینکه انقلاب اسلامی و حضور باشکوه ملت بزرگوار و رشید ایران و به دنبال آن جبهه اسلامی مقاومت و بیداری جهانی برای برقراری صلح جهانی است، گفت: ایدئولوژی دنیای مدرن چیزی جز نمایش تکنولوژی و دانش ساختارهای نوین و امثال این‌ها نیست، آن‌ها با صدای بلند می‌گویند؛ ما از روزی که پذیرفتیم زمینی زندگی کنیم با ادیان الهی خداحافظی کردیم.

وی اضافه کرد: استکبار از وقتی نفوذش را در جهان گسترش داد و وارد مرزهای اسلام شد مدعی بود می‌خواهد دانش را منتقل کند درحالی‌که آن‌ها به دنبال انتقال مکتب و ایدئولوژی خود بوده و هستند.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه چهره خشن و نظامی آن‌ها را همه دیده‌اند، گفت: آن‌ها ناتو را به منطقه آوردند، با هماهنگی کشورهای بزرگ جهان و باهدف براندازی انقلاب اسلامی به دنیای اسلام حمله کردند.

آیت‌الله میرباقری با تأکید بر اینکه دشمنان با صراحت می‌گویند که کانون شرارت منطقه جمهوری اسلامی ایران است، گفت: آن‌ها مدعی بودند سال ۲۰۰۱ افغانستان، ۲۰۰۳ عراق و ۲۰۰۵ ایران را به دست می‌آورند، این جنگ‌ها را برای دستیابی به منابع اقتصادی منطقه به راه می‌اندازند.

انقلاب اسلامی یک حرکت از عمق وجدان جامعه مؤمنان، موحدان و آزادی خواهان عالم علیه این موج مادی‌گرایی است وی بابیان اینکه ۶۰ نفر از متفکران آمریکا ازجمله نظریه‌پردازان نامه‌ای به بوش نوشتند و از وی دفاع کردند و مدعی شدند که این جنگ جنگی اخلاقی است، گفت: آن‌ها در این نامه مدعی شده بودند که ما حق‌داریم برای پیروزی از سلاح‌های غیرمتعارف و کشتارجمعی استفاده کنیم.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه آن‌ها برای گسترش ایدئولوژی آمریکایی جنگ به پا می‌کنند، گفت: آن‌ها مدعی هستند که توسعه با انتقال دانش واقع نمی‌شود باید بافت انسانی جامعه و باورهای مردم تغییر کند.

آیت‌الله میرباقری با تأکید بر اینکه آن‌ها به دنبال تغییر بافت انسانی جامعه اسلامی ایران هستند، گفت: آن‌ها به دنبال هماهنگی بافت جامعه جهانی بر محور ایدئولوژی خودشان هستند. آن‌ها می‌خواهند دین دنیاپرستی خودشان را جهانی کنند.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی یک حرکت از عمق وجدان جامعه مؤمنان، موحدان و آزادی خواهان عالم علیه این موج مادی‌گرایی است، گفت: امام راحل از این انقلاب پاسداری کرده است و از روز اول با صدای بلند گفت؛ انقلاب ما مقدمه انقلاب جهانی اسلام به پرچم‌داری امام زمام (عج) است.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه ما نمی‌گوییم که در غرب آدم مؤمن و بااخلاق وجود ندارد، گفت: در کاخ فرعون هم موسی حضورداشته است، وی مؤمن آل فرعون است، آسیه همسر فرعون نیز از زنان نمونه تاریخ است.

امام اعلام کرد دلیلی ندارد برای رسیدن به آزادی، کرامت انسان و عدالت باخدا و دین الهی مبارزه کنیم آیت‌الله میرباقری تأکید کرد: برنامه‌ریزی غرب برای گسترش نوع جدیدی از دنیاپرستی در قالب یک تمدن و برای استکبار و حاکمیت بر کل جهان است.

وی بابیان اینکه ملت بزرگوار ایران اسلامی و به دنبال آن ملت منطقه برای جلوگیری از بت‌پرستی مدرن قیام کرده‌اند، گفت: ملت ایران اسلامی در این عرصه به توفیقات بسیار بزرگی دست‌یافته‌اند. اولین قدم عبور امواج انقلابی از مرزهای جمهوری اسلامی و ایجاد قدرت نرم جدید در جهان و برهم زدن موازنه قدرت در جهان است. تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، معیار قدرت، تکنولوژی برتر بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی موازنه قدرت در جهان تغییر کرد و ایران تبدیل به قدرتی بزرگ و اثرگذار در منطقه شد.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری گفت: حاصل این تأثیر، فروپاشی یکی از دو اردوگاه دنیای مدرن یعنی اردوگاه سرمایه‌داری لیبرال و اردوگاه کمونیست و مارکسیست است، آن‌ها می‌گویند ما طرفدار عدالت و آزادی هستیم ولی در دین آزادی و عدالت وجود ندارد.

آیت‌الله میرباقری با اشاره به اینکه امام راحل این انسداد تاریخی را شکست، گفت: امام اعلام کرد دلیلی ندارد برای رسیدن به آزادی، کرامت انسان و عدالت باخدا و دین الهی مبارزه کنیم، امام پرچم عدالت را به دوش گرفت و ملت‌ها را برای رسیدن به آزادی و عدالت دعوت کرد که زیر پرچم اسلام و انبیاء حرکت کنند.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران، دنیا را در برگرفته است، گفت: سال ۵۸ بعد از اِشغال لانه جاسوسی و جهانی‌شدن انقلاب اسلامی یک مبارزه عدالت‌خواهانه به نام در جهان نمی‌بینید که پرچم عدالت‌خواهی مارکسیست‌ها باشد. همه مبارزات عدالت‌خواهانه آهنگ دینی و مذهبی دارد.

آخرین و مهم‌ترین جنگ امریکا علیه ایران همین جنگ اقتصادی است

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: امام راحل با صدای بلند و با صراحت فرمودند؛ فروپاشی شوروی به تعبیر بنده فروپاشی ایدئولوژیک است.

آیت‌الله میرباقری تأکید کرد: نظریه‌پرداز شورای سیاست‌گذاری روابط خارجه آمریکا نیز گفته بود؛ فروپاشی مارکسیست و افول قدرت آمریکا آغاز برخورد تمدن‌ها است.

وی با اشاره به اینکه ادعای قدرت‌های جنگ‌های جهانی این بود که سال ۲۰۰۵ نوبت ایران است، گفت: به فضل خداوند ۱۴ سال از این تاریخ می‌گذرد و به قول خودشان هفت تریلیون دلار در منطقه خرج کرده‌اند و ما قدرتمندتر شده‌ایم و آن‌ها ضعیف‌تر شده‌اند.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه دشمنان به دنیای اسلام حمله کردند و ما مقتدرتر شده‌ایم، گفت: قدرت جبهه مقاومت با سال ۲۰۰۵ قابل‌مقایسه نیست.

آیت‌الله میرباقری با تأکید بر اینکه آخرین و مهم‌ترین جنگ امریکا علیه ایران همین جنگ اقتصادی است، گفت: تردید نداریم با استقامت مردم رشید ایران اسلامی، آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران شکست خواهد خورد و این مهم به افول شیطان بزرگ بیشتر کمک خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه بی‌تردید دشمنان همیشه در حال کشیدن نقشه‌های شوم هستند و ما از دل این سختی‌ها ساخته می‌شویم، گفت: دشمنان برای جامعه جهانی تدابیر تازه‌ای دارند، با گسترش فضای مجازی توهم ایجاد دولت الکترونیک جهانی و ایجاد جامعه جهانی یکپارچه را در سر می‌پرورانند.

ما نمی‌توانیم با تقلید از شرق و غرب و پذیرش غرب ایدئولوژیک به اهداف خودمان دست‌یابیم نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: امام در ایجاد انقلاب اسلامی به‌هیچ‌وجه از الگوهای جهانی استفاده نکرد و این مهم باعث حیرت جهانی شده است، امام راحل درس‌خوانده آکادمی‌های غرب نبود ولی توانست بزرگ‌ترین انقلاب قرن را به پا کند، امام از مدل‌های مبارزات انتخاباتی، مبارزات مسلحانه مارکسیستی، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر روسیه استفاده کرد بلکه شیوه جدیدی از انقلاب را تجربه کرد و بعد از پیروزی هم در ایجاد نظام اسلامی از قانون اساسی فرانسه و روسیه تقلید نکرد بلکه یک قانون اساسی فاخر که هنوز می‌تواند الگوی دنیا باشد، را استفاده کرد.

آیت‌الله میرباقری ادامه داد: برخی از کشورهای اروپایی از قانون اساسی ما و از اصل ولایت‌فقیه استقبال کرده و می‌گویند باید برای ثبات تصمیم‌گیری در کنار ریاست جمهوری که ثبات ندارد ثبات ایجاد کنیم، آن‌ها چون ولایت‌فقیه ندارند از سیستم پادشاهی استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم با تقلید از شرق و غرب و پذیرش غرب ایدئولوژیک به اهداف خودمان دست‌یابیم، گفت: آن‌ها به دنبال این هستند که اوضاع را به گذشته برگردانند و مفهوم قدرت را عوض کنند و قدرت را بر اساس قدرت تکنولوژی معنا کنند آن‌ها دوباره به دنبال جنگ سرد هستند و می‌خواهند دوگانه اسلام و غرب را به دوگانه غرب و غرب تبدیل کنند.

دشمنان به دنبال این مهم هستند که اگر ایران مقاومت می‌کند یک یاغی منطقه‌ای باشد و اگر تسلیم شد یک کارگزار منطقه‌ای باشد نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه آن‌ها جنگ تسلیحاتی خود را به راه انداخته‌اند، گفت: به دنبال احیای جنگ سرد و ابرقدرتی خودشان هستند، آن‌ها به دنبال فرو کاستن اسلام و جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت هستند.

آیت‌الله میرباقری تأکید کرد: آن‌ها به دنبال این مهم هستند که اگر ایران مقاومت می‌کند یک یاغی منطقه‌ای باشد و اگر تسلیم شد یک کارگزار منطقه‌ای باشد.

وی بابیان اینکه استکبار در حال تغییر شکل حکمرانی در جهان است، گفت: بی‌تردید جهان در دهه آینده شاهد تغییرات بزرگی خواهد بود و حکمرانی در جهان از طریق اسناد بین‌المللی که کاملاً رنگ ایدئولوژیک دارد، معانی‌اش تغییر خواهد کرد.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری گفت: آن‌ها با برخی از این اسناد مانند «اف.ای.تی.اف» به دنبال عبور از سازمان ملل و شیوه پیچیده‌تری برای حاکمیت و سلطه برجهان هستند.

آیت‌الله میرباقری گفت: ما شک نداریم اراده الهی بر نصرت ملت ایران اسلامی است و این حرکت عظیم مقدمه انقلاب باشکوه حضرت بقیه‌الله برجهان خواهد بود.

ما نیازمند وحدت با محوریت رهبری برای ایستادگی در تلاطمات جهانی هستیم وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه در دهه پنجم انقلاب ما نیاز به انسجام و اتحاد با محوریت رهبری داریم، گفت: ما نیازمند وحدت با محوریت رهبری برای ایستادگی در تلاطمات جهانی هستیم. ما باید موضع خودمان را نسبت به این تمدن مدرن شفاف کنیم زیرا با شکل جدیدی از بت‌پرستی مدرن مواجه هستیم.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه باید به سمت تمدن اسلامی حرکت کنیم، گفت: برای تحقق این مهم باید مواضعمان شفاف باشد. به‌هیچ‌وجه ما با غرب ایدئولوژیک موافق نیستیم، ما با پیشرفت ۱۰۰ درصد موافق هستیم ولی با مدرنیسم ۱۰۰ مخالف هستیم. ما می‌خواهیم پیشرفت کنیم تمدن اسلامی حاصل پیشرفت جامعه اسلامی است اما نباید از دنیای غرب تقلید کنیم.

آیت‌الله میرباقری بابیان اینکه در غرب خبری نیست، گفت: در آنجا خبری از کرامت انسانی نیست، نسل جوان را به مطالعه حقیقی غرب دعوت می‌کنم، نباید غرب را از دریچه هالیوود ببینیم. واقعیت‌های غرب چیزی دیگری است.

وی در ادامه گفت: آنچه مایه امیدواری است شکل‌گیری نسلی فرهیخته، فاضل، اندیشمند، انقلابی و دلسوز است، این مهم از رویش‌های انقلاب است و ربطی به چپ و راست و اصولگرا و اصلاح‌طلب ندارد، هرکه دلش برای اسلام، مکتب اهل‌بیت (ع) و برای جمهوری اسلامی ایران می‌سوزد هر که برای استقلال و آزادی ملت قلبش می‌تپد موظف است مقابل غرب تسلیم نشود و فریب آن‌ها را نخورد.